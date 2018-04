CALMA: Familiares de secuestrados piden no creer información falsa

Además, informaron que viajarán a Perú para dar a conocer a la comunidad internacional sobre su situación Galo Ortega, padre de uno de los secuestrados en la zona fronteriza, manifestó que la información que se filtró en redes sociales de un supuesto comunicado sobre la situación de los plagiados "revive el sentimiento que se tenía en un inicio". Por ello, pide que no crean en información falsa y reiteró su pedido para que el gobierno de Colombia colabore con este caso, ya que considera que la actitud de este Estado, hasta el momento, "es negativa".

En la mañana de este miércoles, circuló en redes sociales un supuesto comunicado sobre la situación de los plagiados. Ante esto, las autoridades de seguridad mantuvieron una reunión urgente y señalaron que están realizando las verificaciones necesarias.

Galo Ortega, padre de Javier Ortega, quien fue secuestrado hace 15 días junto a dos personas más, explicó que esta situación revive “el sentimiento que se tenía en un inicio porque son pocas las cosas que nos habían calmado y ahora esto nos partió el alma”. Por ello, pide que no crean en información falsa. A este pedido se unió Ricardo Rivas, familiar de otro de los secuestrados, quien solicitó a la ciudadanía que se informen solo a través de los canales oficiales.

Para el padre de Ortega, “es una incertidumbre esta situación”. “La vida de uno ha cambiado porque no se puede dormir ni nada, es muy difícil”, aseguró Ortega al reiterar que la actitud del gobierno Colombiano “es negativa y no entiendo cómo no son capaces de apoyarnos sabiendo que el problema no es nuestro”.

Está previsto que se realice este miércoles una caravana de la solidaridad, además, otro grupo de familiares, en Cuenca, partirán a Perú para dar a conocer a la comunidad internacional esta problemática que consideran que debe ser de preocupación de todos los países.

Fuente: Sonorama, EcuadorInmediato