Inicia comparecencia del Fiscal Carlos Baca en su proceso de juicio político

Noticia en desarrollo A las 10h00 de este miércoles 11 de abril el Fiscal General del Estado, Carlos Baca Mancheno, se presentó en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional para ejercer su derecho a la defensa y presentar sus pruebas de descargo en el proceso de juicio político que se lleva en su contra. En días anteriores, los legisladores proponentes presentaron las pruebas que, a su criterio, son suficientes para que pase este juicio al Pleno del legislativo.

Este miércoles, el Fiscal Baca presenta sus pruebas de descargo. Durante su intervención, señala que el hecho por el cual fue llamado a juicio político es un audio en el que se escucha a un prófugo de la justicia conversar con el expresidente de la Asamblea sobre "bajarse" al Fiscal.

“Yo no me aferro a ningún cargo y he actuado de manera ética, si quieren deshacerse de Baca, desháganse de Baca, pero tengan en cuenta del mensaje que le van a dar a los corruptos", afirmó.

Baca Mancheno reveló la agenda judicial, delitos investigados y casos en investigación previa que la Fiscalía lleva adelante. Entre ellos, está el caso del ex vicepresidente Jorge Glas y otros, del ex contralor Carlos Pólit, así como del exministro Alecksey Mosquera, Carlos Pareja Yannuzelli, Pedro Delgado, Walter Soliz, Iván Espinel, entre otros.

Informó que se llevan 21 casos en investigación previa y se han investigado 15 delitos como enriquecimiento ilícito, perjurio, asociación ilícita, concusión y otros. Por ello, advirtió que “algunos están frotándose las manos porque podrían quedar en la impunidad”.

Manifestó que el “hecho del enjuiciamiento político no es por el parte policial, ni la rueda de prensa, ni el proceso de judicialización posterior. El hecho es la conversación entre un prófugo de la justicia y el expresidente de la Asamblea”.

Sobre la acusación de que el audio debió haber sido judicializado primero, explicó que “es tan cerrado y tan débil esto, como decir que primero tenía que producirse la judicialización y luego el delito”.

Al término de su presentación, esta mesa legislativa deberá analizar todas las pruebas, tanto de cargo, descargo como de oficio, para emitir un informe.

Tendrán cerca de 5 días para sugerir el archivo del proceso o que se continúe en el Pleno de la Asamblea, que podría terminar con la censura y destitución del Fiscal.

En días anteriores, también se convocó al titular del Consejo Transitorio, Julio César Trujillo; Daniel Fernández de Córdova, autor del informe del 30-S con indicios de responsabilidad contra el Fiscal Carlos Baca y Diego Fuentes, en el marco del juicio político contra la autoridad fiscal.

(PP)

Fuente: Asamblea, @TMT30, EcuadorInmediato, Sonorama