"Asamblea seguirá funcionando tal como fue conformada": Luis Fernando Torres (AUDIO)

Audio Abril 10 - Luis Fernando Torres



Aclaró que la reestructuración de la Asamblea ya no formará parte de la agenda legislativa El asambleísta e integrante del Consejo de Administración Legislativa (CAL), Luis Fernando Torres, confirmó que la propuesta de una reestructuración de la Asamblea ya no forma parte de las prioridades del legislativo. Sostuvo que las comisiones podrán re organizarse internamente si dejan de ser operativas. Además, mencionó que la Asamblea se enfocará en la reducción de gastos y en el trámite de las leyes "que son prioritarias para los ecuatorianos".

Mencionó que lo que las prioridades de la Asamblea es bajar el gasto a su interior. Por ello, dijo, ya se han aprobado medidas para prohibir los viajes al exterior así como al interior, “lo que va a suponer un importante ahorro en gastos”.

Indicó que va a comenzar un proceso de orden legislativo para que se pueda probar leyes “en materia de tránsito, seguridad ciudadana, de turismo, así como la fiscalización no se detendrá”, afirmo.

Confirmó que la reestructuración de las comisiones paso a un segundo plano, “ya no será parte de la agenda legislativa y la Asamblea seguirá funcionando como fue conformada hace un año”.

Explicó que las Comisiones internamente pueden re organizarse si dejan de ser operativas. Como ejemplo expuso la Comisión de Educación que se está cambiando de presidente y probablemente, mencionó, se cambie de presidenta en la Comisión de Fiscalización, “por el anuncio que ha hecho María José Carrión de excusarse de la dirección”. Comentó que solo existiría un inconveniente con la Comisión de Soberanía, "que podría resolverse con una reorganización interna”.

El legislador aclaró que no se requiere elegir nuevas autoridades en presidentas y vicepresidentas “porque sería una pérdida de tiempo. El cambio de presidente a otro, no significa que cambian las prioridades de la Asamblea”.

Con respecto a la reestructuración del CAL, mencionó que esta acción no procede pese a que algunos legisladores digan que hubo un nuevo reordenamiento de fuerzas. Precisó que este cambio se daría en el caso de que exista “un mini juicio político” en contra de los miembros al considera que alguno cometió una de las faltas, “pero no es cuestión de levantar la mano porque cambiaron las fuerzas y todo se modifica”.

Tras 11 meses, Luis Fernando Torres sostuvo que sí ha existido una agenda, pero debido a las circunstancias del momento se ha impedido que se tenga un trabajo coordinado y sostenido. “Cada comisión está trabajando algunos proyecto y se ha ido cumpliendo de alguna manera con lo establecido”, acotó.

El asambleísta mencionó que mantuvieron una reunión los miembros del CAL con los jefes de bancada para priorizar qué leyes deberían tramitarse hasta finales de este año, para lo que se necesita elaborar un plan legislativo.

Con respecto a la legalidad de las acciones del contralor subrogante Pablo Celi, sostuvo que al no consumarse la destitución emitida por el ex contralo Carlos Pólit, Celi está legalmente en sus funciones porque “nadie conoce el contenido del documento de Pólit porque se vio que llegó un papel y se fue al basurero. No sabemos qué es lo que contenía y no está en el archivo y consecuentemente no existe”.

Por último, indicó que el monto de la reducción supera los USD $2 millones. “La Asamblea tiene uno de los presupuestos más pequeños de todo el aparato estatal, por eso la reducción es importante y es una señal que de que se quiere cuidar los recursos”.

(PP)

Fuente: Ecuador Inmediato Radio