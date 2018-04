Rafael Correa: Opositores algo inteligentes e ilustrados reconocen cantinflada, los otros piden medidas cautelares

Ramiro Aguilar y Cristina Reyes tomaron posiciones distintas sobre informe de Contraloría acerca de deuda pública El ex Presidente de la República, Rafael Correa, se refirió a las posiciones asumidas por los opositores Ramiro Aguilar y Cristina Reyes sobre el informe de la Contraloría que establece indicios de responsabilidad en su contra por la deuda pública. Aguilar aseguró que no existe el delito de peculado por emitir un decreto. En cambio, Reyes pidió a la Fiscalía se inicie una investigación previa y se emitan medidas cautelares.

Tras conocer los resultados del examen a la deuda pública, que establece responsabilidad penal en contra del ex Mandatario y algunos de sus colaboradores, la asambleísta Cristina Reyes solicitó a la Fiscalía General del Estado que inicie un proceso de investigación previa.

En un comunicado, Reyes manifestó que la Fiscalía debe empezar inmediatamente las acciones contra el exmandatario y también “adoptar las medidas cautelares pertinentes”.

En contraparte, el ex candidato a la Vicepresidencia del Ecuador y ex asambleísta, Ramiro Aguilar, usó su cuenta en Twitter para referirse al asunto.

“¿Peculado por emitir un decreto? Hay que ser bien idiota! No. No. No. El peculado es otra cosa”, dijo.

E indicó que la Contraloría General del Estado no tiene competencia alguna para establecer la legalidad o ilegalidad de un acto normativo de la Administración Pública.

“Si alguien cree que un decreto ejecutivo es ilegal ¿qué debe hacer? La Ley dice: La persona que tenga interés directo en demandar la ilegalidad de los actos normativos de la administración pública, ya sea en materia tributaria o administrativa debe ir al Contencioso”, sostuvo.

“Vea Rafael Correa no se trata de ser odiador o no. Se trata de saber Derecho. Y de ser consecuente con lo que uno sabe y cree. Sea ud o cualquiera no hay peculado en la emisión de un decreto. Punto”, precisó.

El ex Mandatario le respondió: “Gracias por darnos la razón, pero nada de eso excluye que sea “odiador”. ¿Cuál será la sanción para un contralor que se arroga funciones de forma tan abusiva? ¿Y para la “prensa” que lo apoya en su mala fe y cantinfladas? ¿Lo invitarán a Ecuavisa?”.

Más tarde, el ex Presidente Correa tuiteó: “Los opositores algo inteligente e ilustrados, como Ramiro Aguilar, reconocen que es una cantinflada. Los otros, piden “medidas cautelares”.

Con información de Twitter

(PAY)