Comisión de Fiscalización recibió a Presidente de Consejo Transitorio, Daniel Fernández de Córdova y a Diego Fuentes

Asambleístas buscaban conocer más detalles de proceso de evaluación de Fiscal por parte de CPCCS-T dentro de juicio político a Carlos Baca La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional recibió al Presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T), Julio César Trujillo, dentro del marco del Juicio Político en contra del Fiscal General del Estado, Carlos Baca Mancheno, para conocer el estado de su proceso de evaluación. De la misma manera, recibió al director de responsabilidades de la Contraloría quien negó hacer suscrito un informe de responsabilidades en contra de Baca Mancheno. Y al exviceministro del Interior, Diego Fuentes.

El Presidente del CPCCS-T afirmó que el estado de evaluación de funciones en contra del Fiscal Baca Mancheno recién se encuentra en su primera etapa de investigación por lo que no puede aportar con mayor información a esta mesa legislativa: “Poco puede aportar en el juicio político al Fiscal Carlos Baca, porque la evaluación de funcionario recién está en la primera etapa de investigación, pero es necesario que primero se pongan de acuerdo entre ellos, sobre qué información necesitan del CPCCS respecto al Fiscal, porque su evaluación recién empezó”.

Por este motivo, Trujillo sostiene que lo mejor sería que el Juicio Político en contra del Fiscal General del Estado, termine antes que la evaluación que realiza el CPCCS-T: “Esperemos que su accionar nos evite tomar la triste resolución de declarar cesante al Fiscal, para nosotros es doloroso”.

Por otra parte, el legislador Homero Castanier, explicó que otra de las razones de esta Comisión era conocer a detalle el proceso de evaluación al Fiscal y la razón por la cual el CPCCS ordenó a la legislatura agilitar el juicio político: “Lo dijeron públicamente hace dos semanas que exhortaban a la Asamblea Nacional que se agilite el proceso de Juicio Político en contra del Fiscal General del Estado y queremos saber en base a qué se realizaba esa solicitud”.

De la misma forma, Castanier manifestó que es imperante que la Asamblea no pierda su condición fiscalizadora, aunque al momento se encuentren realizando esta función de forma paralela con el Consejo de Participación Transitorio; “La Asamblea no puede perder jamás su acción fiscalizadora y que ahora estamos lamentablemente en un escenario en el que el CPCCS y la Asamblea están actuando paralelamente”.

Esta mesa legislativa recibirá el miércoles 11 de abril al Fiscal General, Carlos Baca Mancheno para que presente sus pruebas de descargo en el proceso de Juicio Político en su contra.

La Comisión también recibió a Daniel Fernández de Córdova, director de responsabilidades de la Contraloría, quien negó haber participado en el análisis de los gastos reservados del 30s, y que haya suscrito un informe con responsabilidades que involucraría al Fiscal General del Estado, Carlos Baca Mancheno.

Adicional a esto, Diego Fuentes, ex asesor de José Serrano corroboró las declaraciones del Policía Dany Ibarra, en las que asegura que fue obligado a alterar el parte policial del audio que publicó el Fiscal General, Carlos Baca Mancheno, sobre el diálogo entre el ex Contralor Carlos Pólit y el ex Presidente de la Asamblea.

(PF)

Fuente: Cuenta de Twitter Vicente Ordóñez/Asamblea Nacional/Fiscalización AN – Sonorama