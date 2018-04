Frontera: Ministros del Interior y Defensa comparecerán este miércoles a Asamblea

Asambleístas piden comparecencia de autoridades colombianas Los Ministros del Interior, César Navas, y de Defensa, Patricio Zambrano, comparecerán este miércoles 11 de abril en Asamblea Nacional para explicar las acciones que realiza el Gobierno ecuatoriano en la frontera norte para frenar los actos terroristas que se le atribuyen a disidentes de las FARC. De la misma forma, varios legisladores anunciaron que citarán a varias autoridades colombianas para que comparezcan ante el Pleno Legislativo.

La Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional citó para este miércoles a los Ministros del Interior y de Defensa para que expliquen las acciones que se aplican para frenar la violencia registrada en la frontera norte, donde enfrentamientos con grupos disidentes de la ex guerrilla de las FARC han causado la muerte de 4 militares ecuatorianos y el secuestro del equipo periodístico de Diario El Comercio.

Ante esto, el asambleísta por el movimiento CREO, Fabricio Villamar sostuvo que incluso autoridades colombianas serán convocadas para asistir al Pleno Legislativo: “En democracia no se secuestra, en democracia no se asesina, en democracia no se piden rescates y en democracia no se negocia con vidas. Necesitamos tomar contacto con el Gobierno y la Legislatura colombiana para poder garantizar la presencia de este país en la frontera”.

De la misma manera, el legislador del BIN, René Yandún señaló la necesidad de que autoridades del Gobierno colombiano comparezcan ante la Asamblea y expliquen las acciones que están tomando: “Se debe solicitar la presencia del Embajador colombiano aquí en el Ecuador. Colombia debe ser responsable y consiente de lo que sucede en su territorio”.

Adicional a esto, varios asambleístas coincidieron en que ante tantos actos de violencia en la frontera norte se debe reformar de manera urgente la Ley de Seguridad Nacional, además esperan realizar varias reformas para reactivar la situación económica de los pueblos y ciudades aledañas a la frontera.

(PF)

Fuente: Radio Pública