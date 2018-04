Patricio Segarra: "Pediremos todas las garantías necesarias al presidente Moreno"

"Este no es un tema local, o de estas tres familias, es un tema nacional", afirmó Efraín Segarra es uno de los tres secuestrados por parte de grupos irregulares en la frontera norte. Su hijo, Patricio Segarra, manifestó que su padre no atravesaba complicaciones de salud que puedan empeorarse por la condición en la que se encuentra. Señaló que en una reunión revista con el presidente Moreno pedirán todas las garantías necesarias. Destacó que para cualquier decisión que deban tomar, la hacen en conjunto con las otros familiares de los plagiados. "Ya no somos tres familias, sino una sola", precisó. Por último, agradeció a todas las organizaciones sociales y personas que se unieron a esta manifestación porque "día a día se vuelve más complicado".