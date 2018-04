REACCIÓN: Rafael Correa: "¡Imagínense! responsabilidad penal por decir que se mida deuda de acuerdo a manual de FMI"

"Hasta la ministra Elsa Viteri lo desmintió el día de ayer, pero ya nada de eso importa en el país cuántico", reprochó "Hasta la ministra Elsa Viteri lo desmintió el día de ayer, pero ya nada de eso importa en el país cuántico. ¡Imagínense! Responsabilidad "penal" por decir que se mida la deuda de acuerdo al manual del FMI", fue la reacción inmediata del expresidente de la República, Rafael Correa, luego de que la Contraloría General del Estado (CGE) determinara responsabilidad penal para él y varios exministros de Gobierno que participaron de la deuda pública en los periodos de enero del 2012 al 24 de mayo del 2017.

Y es que la noche de ayer, la ministra de Finanzas, María Elsa Viteri, aseguró que existe una discrepancia en cuanto a la cifra de la deuda porque los pasivos son altos, pero la deuda como tal no ha superado el 40% del PIB. Ante esta afirmación, Correa mencionó: “¿Acaso no es lo que hemos dicho mil veces? Lo ratifica la misma ministra. Y si no quieren medir la deuda, sino los “pasivos”, tendrían entonces que medir los “activos”, y sólo en inversión tuvimos $90.000 millones en 10 años. Es decir, somos mucho más “ricos”. Elemental, Sancho

Momentos antes de que salga el informe, Correa planteó realizar un debate entre sus exministros de Finanzas y los veedores de la deuda pública, conformados por la Contraloría. “Como seguramente hoy sacarán el informe de “sobre endeudamiento”, ¿por qué no organizamos un debate? Fausto Herrera y otros ex colaboradores, frente a los “veedores” o los que quieran. ¿Qué les parece? No tienen ni para empezar, porque saben que están mintiendo”.

“Esta debería ser la metodología para todos los casos de “lawfare”: Petrochina. Campo Singue. Yachay. ¿Qué temen? ¿Que se sepa que se hicieron las cosas bien y que los corruptos son ellos? Además, el caso Glas. Un verdadero debate, no los shows de la prensa corrupta”, reclamó.

Más tarde, mediante un mensaje enviado a su militancia y a sus simpatizantes, el Exmandatario mostró su preocupación por lo que está sucediendo en el país y llamó a la ciudadanía a tener claro el escenario. “Los poderes del pasado quieren regresar: la banca, la prensa, las cámaras de producción”.

“Quieren acabar con el correísmo –palabreja que nunca me ha gustado-, pero que lo que en verdad están haciendo es destruyendo la Revolución Ciudadana. Han utilizado los recursos más bajos: corrupción, que todo está mal hecho, desde la repotenciación de la Refinería de Esmeraldas hasta las Unidades del Milenio”, lamentó.

Reprochando además, el blindaje mediático “impresionante” sobre estos temas. “Siempre la prensa mercantil –ustedes lo saben- estuvo contra nosotros, pero al menos habían los medios públicos, que tenían un impacto marginal, pero existían. Sobre todo, estaba el Gobierno para decir la verdad e informar, ahora no tenemos nada. Los medios públicos entregados a la prensa mercantil y el Gobierno aliado a la prensa para atacar y destruir a mi Gobierno, ¡hasta la victoria siempre, compañeros!”.

Y es que, según Contraloría, “el Decreto Ejecutivo 1218, que afectó el cálculo de la relación deuda-PIB para el endeudamiento, ha dado lugar para responsabilidades de indicios de responsabilidad penal, responsabilidades administrativas con multa y responsabilidad administrativas con destitución para varios funcionarios, según los niveles de responsabilidad”. (JPM)

Fuentes: Twitter Rafael Correa – Ecuadorinmediato.com