REVELACIÓN: Ministra de Finanzas: Deuda ecuatoriana no ha superado el 40% del PIB

Asegura que existe discrepancia en cuanto a la cifra La Ministra de Finanzas, María Elsa Viteri, en declaraciones para el programa "Hora 25", en la emisión de anoche, aseguró que la deuda del Estado ecuatoriano aún no ha superado el 40 por ciento, tal como lo aseguró la Contraloría General del Estado, en su informe preliminar. Aseguró, de igual forma, que existe una discrepancia en cuanto a la cifra.

Acerca de las negociaciones con los multilaterales, Viteri dijo que los pactos podrían beneficiar al Ecuador, pero “debemos verificar las condiciones inmersas”.

“Además, debemos tener claro que las vías no solamente son los multilaterales", insistió, al tiempo de anunciar que viajará a Washington, Estados Unidos, este mes con el propósito de negociar con los multilaterales.

"En lo referente a la estrategia del tratamiento del endeudamiento público, hemos planteado un manejo integral de pasivos", dijo la Secretaria de Estado en declaraciones para Hora 25 la noche de ayer.

La Ministra de Finanzas aseguró que existe una discrepancia en cuanto a la cifra de la deuda "debido a que ha surgido un anuncio por parte de la Contraloría con una revisión y ellos han emitido un criterio de que la deuda es más allá de lo que debería ser o por ley está establecido".

"El tema está en el tema de definiciones, efectivamente, los pasivos que hemos encontrado a nivel general son bastante amplios, hay que manejarlos adecuadamente, pero, desde el punto de vista de la definición que, actualmente, habla el Código de Planificación y Finanzas Públicas, la deuda como tal no ha superado el 40 por ciento. Está por debajo del 40 por ciento", reconoció.

Así también, dijo que el informe de Contraloría, desde el primer considerando, pone en el tapete una situación que es importante definir para todos los ecuatorianos.

"¿Qué es lo corresponde al cálculo de la deuda? ¿Cómo debemos calcularlo? se introduce un aspecto fundamental, el hecho de decir: necesitamos establecer vía un porcentaje, de dónde sale ese porcentaje, o necesitamos establecer factores, que puedan, en determinado momento, los que determinen ese concepto", acotó.

Según Viteri, el país se enfrentará a una transición hasta que se definan los conceptos de medición.

“Aquí hay una discrepancia que es importantísima tratar, el hecho de si es consolidado o es global, ese es el debate. La consolidación no es mala, el aspecto de consolidad es bastante positivo, el problema es que discutimos qué consolidamos y qué no consolidamos”, acotó.

“Se dice que el IESS no debería ser parte de la consolidación, que dice que los GADS no debería ser parte de la consolidación, pregunto: ¿por qué la Corte Constitución acaba de ligar al Estado nacional con el 40 por ciento del IESS? ¿Somos o no somos individuales?”, inquirió.

Esta consolidación o no consolidación, a criterio de Viteri, va a tener que resolver que el Estado ecuatoriano está o no interrelacionado o no.

La declaración de la Ministra contraviene el informe realizado sobre la deuda pública, elaborado por la Contraloría, en el que se asegura lo contrario.

Con información de Hora 25, El Comercio y Ministerio de Finanzas

