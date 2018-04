ACLARACIÓN: César Navas: "No estamos en ningún proceso de negociación" para liberar periodistas

Explicó que "estamos analizando o se han abierto cuatro escenarios" Este lunes 09 de abril durante un conversatorio entre las autoridades de seguridad de Ecuador y representantes de prensa extranjera, el ministro del Interior, César Navas, manifestó que "no están en ningún proceso de negociación" para la posible liberación del equipo periodístico de El Comercio que fueron secuestrados el pasado 26 de marzo. Además, señaló que se manejan 4 escenarios frente a este hecho.

El encuentro se desarrolló en el Círculo Militar, en Quito, con la participación del ministro del Interior, César Navas; de Defensa, Patricio Zambrano; la ministra de Relaciones Exteriores, María Fernanda Espinosa y el comandante general del Policía Nacional, Ramiro Mantilla.

Durante su intervención, el ministro Navas afirmó que "no estamos en ningún proceso de negociación, es claro, estamos analizando o se han abierto cuatro escenarios". Pese a que no detalló cuáles eran, dijo que no está cerrada ninguna posibilidad”.

Además, afirmó que hubo un “retroceso en lo que se avanzó” frente al secuestro de los periodistas ecuatorianos tras la publicación de diario El Tiempo y otros medios de Colombia de una liberación que fue falsa. Informó que hay 23 detenidos relacionados con alias “Guacho” y 2.000 mil miembros de las FARC que no optaron por la desmovilización.

El comandante de la Policía Nacional, Ramiro Mantilla, explicó que se está realizando una operación técnica policial para garantizar la vida de los plagiados. “Hemos evitado hacer cualquier demostración fuerza policial o militar en el sector de Mataje, para bajar las tensiones e inmediatamente la unidad antisecuestro empieza a realizar sus actividades”, acotó.

Por su parte, la canciller María Fernanda Espinosa precisó que “Ecuador mantiene un diálogo permanente y firme con Colombia” para que el país vecino asuma su corresponsabilidad. Sostuvo que además de los encuentros formales bilaterales, la canciller, personalmente, mantiene “conversaciones al más alto nivel de manera diaria y permanente”, así como de las reuniones y conversaciones que se realizan entre los niveles técnicos.

(PP)

Fuente: Telediario, Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, @anniecanizares, @santiagomolinao