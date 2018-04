Investigación por muerte de ex reina de Durán no se detendrá, pese a solicitud de familiares

Fiscalía cree que allegados a Catherine C. habrían llegado a acuerdo extrajudicial con implicado Patricia Morejón Llanos, Fiscal Provincial del Guayas y Galápagos, informó que la institución continuará investigando la muerte de Catherine C., ex reina del cantón Durán, a pesar del pedido de desistimiento presentado por la madre de la víctima, el pasado 22 de marzo y que fue dado a conocer al fiscal del caso, Franklin Flores.