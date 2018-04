Cerca de 45 mil jubilados del Seguro Campesino dejarán de recibir Bono

Esto después a que el Decreto Ejecutivo 350 no les permita percibir doble pensión Alrededor de 45 000 jubilados del Seguro Social Campesino dejarán de recibir el Bono de Desarrollo Humano pues no pueden percibir doble pensión, según lo establece el Decreto Ejecutivo 350 que entró en vigencia el 29 de marzo. Para los campesinos, este tipo de resoluciones por parte del Gobierno es una muestra de que están desprotegidos, por lo cual aducen ya no creer en la palabra de las autoridades y no descartan acciones o movilizaciones futuras.