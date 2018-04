Hernán Barcos: "Sería un orgullo para mí ser ecuatoriano"

Capitán de LDU no descarta su nacionalización ni tampoco su retiro en el equipo albo Hernán Barcos, delantero de Liga de Quito, habló sobre la posibilidad de buscar su naturalización como jugador ecuatoriano luego de varias temporadas en el fútbol ecuatoriano. De la misma forma, explicó que aunque todavía no piensa en el retiro para él sería un honor retirarse en esta institución: "Me falta mucho para retirarme, obviamente Liga es uno de los clubes que más uno lo siente, sería un placer retirarme aquí’