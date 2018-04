Ecuador exhibe en China sus destinos turísticos con muestras fotográficas

Exposición contó con más de 120 fotografías Más de 120 fotografías de lugares turísticos de Ecuador que componen la exposición denominada "Four Worlds in one country-Ecuador", se exhibieron en la ciudad de Hangzhou, al sur de China. La muestra, estuvo abierta al público hasta el día de ayer, en la biblioteca pública de esa ciudad. En la misma se presenta y se promueve las cuatro regiones del país andino, la costa del Pacífico, la sierra montañosa, la selva amazónica y las Islas Galápagos.