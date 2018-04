Independiente del Valle 3  Técnico Universitario 0

Crónica – Final Partido Independiente del Valle venció 3 por 0 a Técnico Universitario en la fecha 8 del Campeonato Nacional Serie A. Las anotaciones del cuadro rayado lo hicieron Juan Pablo Segovia, Janner Corozo y Felipe Mejía. En la primera mitad, Independiente del Valle no pudo con el planteamiento táctico que realizó Patricio Hurtado.

El equipo de Gabriel Shurrer se guardó, no fue tan propositivo y no llegó al arco de Diego Armas. Los minutos iniciales fueron muy lentos. Ambos equipos no mostraron juego para poner en peligro el arco de los porteros. Los ‘Rayos del Valle’, al ver que no tenía cómo llegar, tocaban el balón hacia atrás para ver una acción clara.

Al minuto 25, Billy Arce intentó colocar un centro largo hacia el área del Técnico Universitario. Maximiliano Barreiro no calculó de buena manera la trayectoria del balón y no pudo impactarlo con la cabeza. El ‘Rodillo Rojo’ tuvo una oportunidad para probar a Hamilton Piedra. Guillermo Chavasco sacó su remate frontal pero el balón salió desviado. En la parte final de la primera mitad, Michael Estrada envió el centro. Maximiliano Barreiro cabeceó de forma solitaria y Wálter Chávez se tuvo que estirar para impedir la anotación. De esta manera, los equipos se fueron al descanso con el 0 por 0.

En la segunda parte, Independiente del Valle encontró la fórmula para anotar en el arco de Técnico Universitario. De forma inmediata, Michael Estrada realizó una jugada individual, dejó atrás al portero rival pero no pudo anotar el gol. Al minuto 51, Efrén Mera cobró un tiro de esquina desde la izquierda, El disparo fue muy cerrado. Juan Pablo Segovia se anticipó a toda la defensa rival para cabecear y adelantar a su equipo.

Técnico Universitario no supo reaccionar. Se quedó petrificado con la anotación y no tuvo respuesta. Independiente del Valle se distendió, tomó más confianza y continuó con los ataques al rival. Gabriel Shurrer ingresó a Felipe Mejía y Janner Corozo para darle velocidad a su equipo. Los cambios le dieron resultado.

Al minuto 69, Felipe Mejía se juntó con Maximiliano Barreiro para mover el balón y romper la defensa del Técnico Universitario. ‘El Maxi’ le puso el pase a su compañero para que remate al fondo del arco. Minutos más tarde, Janner Corozo cerró el marcador a favor de Independiente del Valle con un cabezazo

Fuente: Radio La Red