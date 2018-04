Captura de cuñado de ‘Guacho’ aún no es confirmada por autoridades ecuatorianas

A pesar de que Ministerio de Defensa colombiano lo confirmó, en el país aún no ha existido un pronunciamiento oficial Autoridades ecuatorianas no han confirmado aún si la captura de los cuatro sujetos que se realizó el miércoles 04 de abril posterior a la explosión en Viche, Esmeraldas corresponde a uno de los familiares del presunto responsable de los atentados en Ecuador y del secuestro del equipo periodístico de Diario El Comercio, Walter Patricio Arizala Vernaza, alias ‘Guacho’. A pesar que el Ministerio de Defensa de Colombia confirma esta información, autoridades ecuatorianas no han confirmado ni negado este hecho.