Gustavo Jalkh: "Consejo Transitorio está actuando fuera de sus competencias"

Además, pidió que no descalifiquen concursos llevados a cabo sin antes conocer del tema Gustavo Jalkh, presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), habló acerca de la decisión del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio en la que solicita suspender todos los concursos que realiza este organismo. Sobre lo cual, Jalkh recalcó que este tipo de decisiones no ayudan al fortalecimiento de la institucionalidad, ni democracia del Estado, ya que el CPCCS estaría actuando fuera de sus competencias. Además, exhortó al titular de este Consejo a que no emita juicios de valor sobre estos temas sin antes informarse de todos estos temas de manera adecuada.