Ana Abril: "Con acuerdos ministeriales y Decreto 1218, se buscó ocultamiento de deuda"

Explicó que con estas acciones, Gobierno anterior reformó "lo que decía el Código de Planificación de las Finanzas Públicas" Ana Abril, integrante de la veeduría a la auditoría que realiza la Contraloría a la deuda pública del Gobierno anterior, manifestó que con los acuerdos ministeriales que determinaban como secreta y reservada la deuda, más el Decreto Ejecutivo Nº1218, "tenían un objetivo de que era el ocultamiento del valor real". Explicó que se postergó el anuncio del informe final, previsto para esta semana, porque "el contralor consideró importante posponerlo para el siguiente lunes".

Explicó que suspendieron el anuncio del informe definitivo “por tema de logística”. Argumentó que “el contralor consideró importante posponerla hasta el próximo lunes, entiendo que no hay ningún cambio en los temas que se han venido tratando”.

Reveló que “lo que más nos interesa es acatar la Constitución y eso no hubo” porque “si hay una disputa entre dos leyes, deberá acogerse la de mayor jerarquía; es decir, la Constitución. No cumplieron y cambiaron el sentido de los artículos 289 y 290, que dicen que puede haber deuda pública, siempre que no hayan los recursos suficientes y sabemos que esa fue la época con más bonanza por el precio del petróleo”.

Asimismo, mencionó que tiene que ser para obra de infraestructuras determinadas y “declararon todo infraestructuras, este concepto cobijó todo”. Por otra parte, dijo, en 2010 también hicieron un código de la planificación de las finanzas públicas y ya pusieron las reglas como les convenía”.

Abril mencionó que se venía ocultando el verdadero valor de la deuda y, por ende, “necesitaban que, por ejemplo, a través de acuerdos ministeriales decir que todo lo relacionado tenía que ser secreto y reservado”. Agregó que el Decreto 1218 es posterior, firmado en 2016, en el que dice la forma de cálculo y metodología “para que no aparezca todo lo que era la deuda interna, dentro de lo que es la deuda pública”.

Precisó que con estos acuerdos ministeriales y con el Decreto, “reformaron lo que decía el Código de Planificación y Finanzas Públicas”. Con esto, Abril considera que tenían un objetivo “que era el ocultamiento”. Reveló que las conclusiones y las responsabilidades serán determinadas por la Contraloría.

En otro punto, recalcó que era lógico que se suspendan los concursos del Consejo de la Judicatura porque “precisamente esos concursos son un punto de la evaluación por parte del Consejo transitorio.

(PP)

Fuente: Sonorama