Ecuador quiere mejorar condiciones de vida en frontera para contrarrestar inseguridad

"No solo es cuestión de aumentar personal policial, sino tomar decisiones pragmáticas de desarrollo", enfatizó Ministro del Interior Con el fin de coordinar y articular las políticas de seguridad integral fronteriza, durante el primer Comité Nacional de Seguridad Integral Fronteriza, realizado en Latacunga, se estableció la elaboración del "Plan de Seguridad Integral Fronteriza" que tendrá como fin crear acciones a mediano y a largo plazo, no solo en temas de seguridad, sino de mejorar las condiciones de vida en las fronteras. "No solo es cuestión de aumentar el personal policial, sino tomar decisiones pragmáticas de desarrollo", precisó el ministro del Interior, César Navas.