EL TELÉGRAFO (Guayaquil) La ley contra la violencia continúa en trámite

Propuesta legislativa fue impulsada por la Federación Ecuatoriana de Fútbol

”El objetivo que nos hemos trazado es que en 2018 se apruebe el Proyecto de Ley de Prevención y Sanción de la Violencia en el Deporte”, sostiene Carlos Vera Rodríguez, exárbitro de balompié profesional y actual asambleísta de la República.

Dicha propuesta legislativa fue impulsada por la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), teniendo como ponente a Vera. La iniciativa, que se presentó el 23 de octubre de 2017 en el seno del Parlamento, cuenta con la aprobación del Consejo de Administración Legislativa (CAL) y su análisis está en manos de los 11 legisladores que conforman la Comisión del Derecho a la Salud, a la cual pertenecen el excolegiado y el expresidente de El Nacional, Jorge Yunda.

Para Vera, urge contar con esta normativa, pues será la herramienta que les permita a los promotores de los espectáculos deportivos, a sus actores y a las autoridades, tener garantías sobre los eventos en los que participen. Esta ley es para certámenes de todas las disciplinas e índoles, incluidos los barriales.

Con ella se busca prevenir y sancionar a quienes incurran en acciones que atenten contra la integridad de otras personas, dentro o en los exteriores de los recintos donde se realicen las competencias.

Vera, quien casualmente pitó el cotejo Barcelona-Emelec en el estadio Monumental de Guayaquil, en el que una bengala provocó la muerte del niño Carlos Cedeño, el 16 de septiembre de 2007, subraya que una de las partes importantes de la propuesta legislativa es señalar la corresponsabilidad de los dueños de las programaciones.

En el fútbol profesional los clubes son los que se reservan el derecho de admisión a las barras conocidas como organizadas o “bravas”, cuyos integrantes son los protagonistas de hechos violentos.

“Si durante un evento se da un acto vandálico y en él se generan muertes o lesiones graves, obviamente, quien las comete debe ser penalizado de acuerdo al COIP, pero el organizador es corresponsable y tiene que ser sancionado, porque tiene que agotar las medidas necesarias para prevenir este tipo de hechos. Esta ley castiga tanto al delincuente como al organizador del espectáculo”.

Según la gravedad de las faltas, que van desde poseer una bengala, las sanciones al autor vinculan privación de la libertad, multas y prohibición temporal de ingresar a los escenarios; y al organizador, multas y la suspensión provisional o definitiva de sus funciones. A su parecer, ha existido conformismo y quemeimportismo en elaborar una ley que blinde a los actores del deporte de los malos elementos; de dirigentes que promueven actos vandálicos al financiar a los grupos agresores.

No obstante, agradece a la mayoría de directivos por apoyar y estar pendientes de la aprobación de la propuesta. Otro punto será la calificación de los escenarios, que se sujetarán a una serie de requisitos y estándares internacionales para ser habilitados. Estas exigencias darán paso a la instalación de circuitos cerrados de televisión o adecuaciones estructurales que deben derivarse de ordenanzas municipales, que son las que regulan la correcta ocupación de los espacios.

Al responder sobre el trámite del proyecto, el parlamentario cita que junto a sus compañeros de comisión establecerán un cronograma de socialización que permita la correspondiente evaluación y elaboración del informe; si es favorable, entraría a primer debate. “En la comisión de salud tenemos como prioridad el Código de Salud, aprobar el informe para segundo debate. Aún así he pedido que también se trate este proyecto de ley para que no se represe y salga lo antes posible”.

La iniciativa tiene, entre otros objetivos, que los aficionados retornen a los estadios; son pocos los equipos que cuentan con las taquillas como un ingreso significativo. La inseguridad es una de las razones que aleja a los hinchas de los estadios.

Dentro de sus análisis sobre la violencia originada por barristas, el sociólogo Alfredo Santillán, catedrático de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), sostiene que los espectáculos públicos, por su carácter masivo, son eventos críticos para el ejercicio de la seguridad, característica que se potencia ampliamente en eventos deportivos, como el fútbol, marcados por una gran emotividad.

No son extraños a él formas materiales de violencia, como los enfrentamientos entre barras o los suicidios, pero también formas simbólicas de violencia, como la transpolación al fútbol de los conflictos sociales: rivalidades entre regiones, países o grupos étnicos.

Es por esto que la intervención de las autoridades no puede limitarse a mayores y mejores controles o a campañas de concienciación, lo que no implica que no sean valiosas, sino que su eficacia dependerá de una estrategia de mediano o largo plazo antes que situacional, es decir, verdaderas políticas de seguridad. (I)