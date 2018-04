ECUADOR TV (Quito) Alias "Guacho" quiere a FF.AA. y a la Policía fuera de San Lorenzo

Sin presencia militar o policial en frontera norte, organización delictiva tendría "vía libre para seguir traficando", añadió comandante de la Policía, general Ramiro Mantilla

El comandante de la Policía, general Ramiro Mantilla, mencionó en Telediario que el objetivo del grupo narcoterrorista de alias ‘Guacho’ es “amedrentar al Gobierno” para que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional abandonen San Lorenzo, en la provincia de Esmeraldas.

Sin presencia militar o policial en la frontera norte, la organización delictiva tendría “vía libre para seguir traficando”, añadió Mantilla.

El Comandante explicó que la detención de nueve miembros del grupo armado es un golpe importante porque son “colaboradores directos” de alias ‘Guacho’. Además informó que esas personas eran los responsables de colocar explosivos caseros en la provincia.

Mantilla no se pronunció sobre el supuesto parentesco entre uno de los detenidos y el disidente de las FARC. “Sea familiar directo (cuñado) o no lo sea es independiente. Para nosotros no incide en el proceso investigativo”, aclaró.

A diferencia de otros grupos guerrilleros, la organización de alias ‘Guacho’ no utiliza uniformes de camuflaje. Mantilla dijo que se esconden entre la población y visten como cualquier civil.

Finalmente, el Comandante reiteró que el Gobierno está “haciendo todas las acciones para que los tres periodistas (de El Comercio) regresen con vida”. Hace diez días que Paúl Rivas, Javier Ortega y Efráin Segarra están secuestrados. (I)