Escuelas unidocentes se reabrirán por disposición de presidente Moreno

"Es por eso que debemos regresar aquello que, si bien es cierto no era la solución más adecuada, era una solución y permitía a los niños, por lo menos, entusiasmarse por la educación", dijo Durante un conversatorio de medios y ante una pregunta de un periodista, en Latacunga, el presidente de la República, Lenín Moreno, anunció que ha dispuesto que se empiecen a reabrir las escuelas unidocentes, dotándolas de mejor calidad, para servir de mejor manera a los niños y jóvenes del campo.

“Se pensó en el Gobierno anterior, que construyendo escuelas gigantes que tenían cabida para 1.000 o 2.000 mil estudiantes se iba a solucionar el problema, aparentemente podía ser así, no dejan de ser escuelas de calidad, pero se dejó fuera de la educación a centenares, miles de niños y jóvenes que, por cuestión de transporte no pueden ir a la escuela”, comentó.

Por lo que Moreno ordenó, inmediatamente, se reabran las escuelas uni o duodocentes, pero con mejor calidad. “Si tuviésemos nosotros para construir 15.000 o 20.000 escuelas del milenio lo haríamos, pero sabemos, perfectamente, que una escuela del milenio es un elefante blanco que cuesta un montón de dinero”.

“Está cargada de hierro y cemento y nosotros, poder hacer esas escuelas en esa cantidad, no lo vamos a hacer, al menos en un corto plazo. Es por eso que debemos regresar aquello que, si bien es cierto no era la solución más adecuada, era la solución y permitía a los niños, por lo menos, entusiasmarse por la educación y no el desánimo de no tener cómo transportarse en un día de lluvia a las escuelas”, dijo. (JPM)