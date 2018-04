Guillermo Lasso: Ecuador necesita reformar seguridad social, Banco Central y sector petrolero (AUDIO)

Audio Abril 05 - Guillermo Lasso II



Objetivo es "que estimule la inversión privada en infraestructura pública" Luego de las medias económicas anunciadas, el ex candidato presidencial y líder del movimiento CREO, Guillermo Lasso, expresó que el presidente Moreno aún no se ha pronunciado sobre varias reformas que, a su criterio, considera necesarias para el desarrollo del Ecuador. Entre ellas, incluye a la seguridad social, al Banco Central para que "el Gobierno ya no le diga dame el dinero que tienes", así como reformas al sector petrolero para que se incremente la producción diaria de barriles de crudo. Además, mencionó que "no se puede estar en el ALBA, sino en la Alianza del Pacífico, no se puede decir yo no quiero el imperio o el neocolonialismo, la realidad es que Estados Unidos es el principal socio comercial del Ecuador".