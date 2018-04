Guillermo Lasso encuentra "positivo" discurso de plan económico, pero vigilará su aplicación (AUDIO)

Audio Abril 05 - Guillermo Lasso I



Indicó que nadie se va a oponer a la inversión nueva, "por lo que la clave está en cómo hacerlo" El líder del movimiento CREO, Guillermo Lasso, explico que encuentra "un giro positivo" en el anuncio del plan económico, pero se mantendrá vigilante para que se respete su aplicación. Destacó que se haya reconocido que "no se puede vivir de deuda, de consumo y se reconoce al sector privado como un motor de desarrollo". Además, sobre la amnistía tributaria aclaró que años atrás, "Rafael Correa implementó una amnistía tributaria y lo que tiene que hacer el presidente Moreno es copiar literalmente la medida".

Sostuvo que se debe separa el discurso de la aplicación de lo anunciado, por lo que destacó que, en el discurso del presidente Moreno “se encuentra un giro positivo porque reconoce que no se puede vivir de deuda, de consumo y se reconoce al sector privado como un motor de desarrollo”.

“Como movimiento nos mantendremos vigilantes porque el discurso nos parece bien, pero vamos a ver si se respeta en la aplicación”, afirmó.

Para el líder de CREO, la productividad significa más empleo y, por ello, “siempre hemos planteado la necesidad de un crecimiento vigoroso, pensando que es posible, no de manera inmediata, para que gradualmente se llegue con un crecimiento de 7 u 8% y se tendrá la oportunidad de crear mucho más de 200 mil empleos”.

Con respecto a la propuesta de crearse un Centro de Inversión financiera, explicó no escuchó esta medida en el discurso. Manifestó que es posible que se realice, pero considera que se necesita reformas más profundas.

Guillermo Lasso aclaró que la propuesta de la amnistía tributaria, “Rafael Correa implementó ya una amnistía tributaria y lo que tiene que hacer el presidente Moreno es copiar literalmente la medida”. Recordó que fue casi hace dos años, antes del terremoto, que la implementó y destacó que “esto generó ingresos al Estado en un solo año por más de mil millones de dólares”.

Indicó que nadie se va a oponer a la inversión nueva, “por lo que la clave está en cómo”. Manifestó que hay grandes bancos del mundo que están presentes en países vecinos y no están en Ecuador “porque la normativa de promoción e inversión no es tan atractiva como Perú o Colombia”. Pese a la dolarización, dijo, los bancos no han ingresado al país, sino se han ido.

Fuente: Ecuador Inmediato Radio