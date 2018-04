Esteban Bernal: Informe de Contraloría prueba irregularidades en concursos de Consejo de Judicatura

Señaló que "es raro que el documento donde se prueba las inconsistencias no esté en la página web de Contraloría" El asambleísta Esteban Bernal explicó que en un informe de Contraloría se probaría varias irregularidades en los concursos que realizó el Consejo de la Judicatura entre el 2010 y 2015. Aclaró que nadie puede negar la validez del documento porque "es certificado por la Contraloría, que se nos entregó, a través de la Fiscalía del Guayas y está en nuestras manos mediante un acto administrativo". Entre las inconsistencias, Bernal reveló que en un concurso de 2013, se señala en el informe que "los servidores fueron nombrados a cargos distintos a los postulados y sin respetar la prelación de puntajes", así como en otro concurso de 2014 en el que se cambió el instructivo "en pleno concurso para reducir la exigencia de puntuación".

Considera que “es muy extraño que el Informe de Contraloría que concluye que existieron irregularidades en concursos de Fiscales y funcionarios judiciales entre el 2010 y 2015, no existe en el sistema”.

Este miércoles, Bernal presentó una acción de medidas cautelares contra el presidente del CJ, Gustavo Jalkh, para que se suspenda el concurso de fiscales provinciales y otros funcionarios. Ante esto, manifestó que la probabilidad que tenía, “que un empleado del Consejo de la Judicatura, de la justicia a la que estamos criticando, vote en contra de sus jefes era casi imposible, pero la acción no podríamos dejar de hacerlo”.

Expuso que en Estados Unidos define un grupo de ciudadanos quién es culpable o no, por ello “el sentido común funciona como debería funcionar acá”.

Recordó que él impulsó un juicio político en contra del Consejo de la Judicatura, “pero no voy a caer en los errores o en prácticas parlamentarias que dicen: encontré en las redes o me llegó el informe en un sobre cerrado”.

Expuso que recibió un documento que “nos alertó de que existían este documento en la Contraloría”. Manifestó que era irresponsable salir con copias simples de este documento, “lo que hicimos, para no levantar sospechas, fue hacer el trámite en Guayaquil con el abogado Hernán Ulloa para, a través de un acto administrativo en la Fiscalía, sin anunciar para que requeríamos el informe lo pedios”.

Afirmó que buscando en la página web de la Contraloría no existe este informe y supo de esto por gente de la Contraloría. “Nos dicen asambleísta no sé porque esto bajan del internet”. Bernal mencionó que la prueba la recibieron el martes 03 de abril, “donde me llamó Hernán Ulloa y me dijo ya tengo en mis manos las pruebas”.

Aclaró que nadie puede decir que este documento no tiene validez porque “es certificado por parte de la Contraloría, que se nos entregó, a través de la Fiscalía de Guayaquil y está en nuestras manos mediante un acto administrativo”.

Reveló que en un concurso de 2013, en el documento de la Contraloría señala que “servidores nombrados a cargos distintos a los postulados y sin respetar la prelación de puntajes (..) El presidente y vocales miembros del Consejo de la Judicatura, mediante resoluciones 045-082-10 y 121 otorgaron nombramientos para agentes fiscales sin considera el orden de puntuación”.

En otro concurso de 2014, dijo, “el instructivo para este concurso fue elaborado el 24 de junio, se convocó al concurso el 30 de junio y se modifica el instructivo el 30 de septiembre; es decir en pleno concurso. Lo que se modificó fue reducir la exigencia de puntuación para quienes tenían que acceder a la escuela judicial, de 80 que era la exigencia la bajan a 70”.

Por último, destacó que el actual Consejo de la Judicatura “no tiene credibilidad porque tiene una denuncia penal en contra de su presidente, un juicio político en camino, ser evaluado por el Consejo transitorio, además de una denuncia de la CNA por irregularidades en el nombramiento de la fiscal subrogante Thania Moreno y tiene este informe de la Contraloría”.

Anunció que la próxima semana iniciará la recolección de firmas para iniciar otro proceso de juicio político con las nuevas pruebas obtenidas.

(PP)

Fuente: Majestad FM