"Es absurdo buscar coincidencias de apellidos y plantearlo como nepotismo", señala secretario de Vicepresidencia

Aclaró que en algunos casos ya no son funcionarios públicos, en otros son coincidencias de apellidos o trabajan desde hace 11 años atrás Juan Carlos Almeida, secretario general de la Vicepresidencia, se refirió sobre las declaraciones de Andrés Páez de un presunto nepotismo por parte de la vicepresidenta María Alejandra Vicuña. Almeida aclaró que los hermanos de la segunda mandataria, Claudia Marcela y Jaime Leonardo, son funcionarios públicos desde hace 11 y 26 años, respectivamente, "por lo que ella, obviamente, no les nombró". Sobre un supuesto sobrino del padre de la segunda mandataria, aclaró que solo es una coincidencia de apellido. Con respecto a su caso, Almeida afirmó que sí fue nombrado por María Alejandra Vicuña, pero no tiene un parentesco de familiaridad "ni del tercero ni cuarto grado". "Lo que quiere Páez es visibilizarse porque políticamente está muerto y quiere que alguien lo levante", expresó.