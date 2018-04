ECUAVISA (Quito) Policía modificó parte sobre audio revelado por fiscal

Pidió protección El parte policial sobre la judicialización del audio de la conversación entre el expresidente de la Asamblea, José Serrano; y el excontralor general del Estado, Carlos Pólit, fue alterado. El sargento de Policía, Danny Ibarra, encargado de esta pericia, lo confirmó este 4 de abril de 2018 ante la Comisión de Fiscalizacion, durante su comparecencia en el marco del trámite de juicio político al fiscal general del Estado, Carlos Baca Mancheno.

Ibarra, uno de los convocados para esta jornada en la mesa legislativa que tramita el pedido de enjuiciamiento a Baca, solicitó previamente que se les garantice a él y a su familia la seguridad necesaria, ya que -según dijo- ha recibido varias amenazas de muerte.

"El parte policial del audio de la conversación entre expresidente de la Asamblea y el excontralor se realizó después de la rueda de prensa de Carlos Baca", afirma Ibarra, quien dijo además que fue presionado por un superior para cambiar la hora de elaboración.

El documento fue concluido el 26 de febrero de 2018 a las 12h54 y en su computador consta que la última modificación fue hecha a las 12h59. Luego, se le ordenó que incluya como hora del parte las 08h35. Añadió que fue el coronel (Renato) González quien le advirtió que: "cuidado vaya a decir a alguien que el parte fue elaborado con posterioridad de la rueda de prensa, porque será tomado preso con una orden del Fiscal General".

En su turno, Renato González, jefe de la Unidad de Investigaciones en apoyo a la Fiscalía General del Estado, negó que haya existido algún acto de intimidación o amenaza al sargento Ibarra, a quien considera una víctima más de una estrategia política. "Si se hubiese presentado un acto intimidatorio, que sería un hecho delictivo, el policía Ibarra tenía dos caminos: presentar una denuncia penal ante la Fiscalía o realizar un parte policial para conocimiento del superior. No tomó ninguna de las dos".

"Que el parte se haya hecho con posterioridad a la hora en que se encontró el audio en la red social Twitter (usuario @delator007), es algo normal. Ese tipo de informes se hacen con posterioridad al hecho, aquí no hay nada escondido... En el parte del audio de la conversación entre expresidente de la Asamblea y el excontralor se realizaron rectificaciones de forma no de fondo, no existió la voluntad de falsear las cosas y cometer el dolo", aseguró González.

En su comparecencia, Patricio Pazmiño, general en servicio pasivo, ratificó que la reunión entre Danny Ibarra y Renato González se dio en su oficina.

Más tarde fue el turno de la fiscal general subrogante suspendida, Thania Moreno. "Considero que hubo un mal manejo en la entrega de los procesos, pienso que mi llamado a comparecer tiene que ver con la responsabilidad que tenemos como autoridades para explicar estos temas".

Según Moreno, recibió cuatro denuncias contra el fiscal Carlos Baca."No existe una norma que me obligue a pedir autorización a la máxima autoridad de la Fiscalía para investigar estas denuncias".

Antes de concluir la sesión, Kharla Chávez, presidenta encargada de la Comisión de Fiscalización, dijo que solicitará incluir al policía Danny Ibarra y a su familia en el programa de protección de víctimas y testigos.

En una sesión adicional, se resolvió que comparezcan Diego Fuentes, exviceministro del Interior; y Daniel Fernández, excontralor subrogante, dentro del proceso de juicio político.

El fiscal general Carlos Baca fue convocado a presentar sus pruebas el próximo 11 de abril de 2018.

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) dio paso al trámite del juicio político a Baca el 21 de marzo de 2018, una semana después comenzó el tratamiento del proceso en la Comisión de Fiscalización.

La gestión de Baca está bajo la lupa desde que reveló, el 26 de febrero de 2018, un audio de una conversación entre Pólit y Serrano en la que, entre otras cosas, hablaban de sacarlo del cargo.