Plan económico "no es una derechización", aclara Ricardo Zambrano (AUDIO)

Audio Abril 04 - Ricardo Zambrano



Explicó que ciclos económicos en Ecuador y en sector externo cambian, "por lo que es necesario generar leyes que permitan generar una oportunidad para crecer" El secretario ejecutivo de Alianza PAIS y asambleísta, Ricardo Zambrano, señaló que la propuesta del presidente Moreno "marca un hito en medidas económicas que no rayan en paquetazos" y aclaró que esto no es "una derechización" de la economía. Afirmó que es "necesario generar leyes y políticas públicas que permitan generar una oportunidad para crecer" debido a los cambios en los ciclos económicos del Ecuador y a nivel internacional. Además, manifestó que con la atracción de la inversión extranjera "no se habla de omitir condiciones legales o de pagos, sino que "se podría dar incentivos en cuanto a exoneración de tributos de manera temporal".