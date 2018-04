CEDATOS: A menos de 60% bajará gestión de Presidente Moreno luego de medidas económicas (AUDIO)

Audio Abrill 04 - Polibio y Carlos Córdova



Carlos y Polibio Córdova analizaron aprobación y credibilidad de Primer Mandatario y expresidente Correa Polibio y Carlos Córdova, miembros de la encuestadora CEDATOS, se refirieron al estudio comparativo sobre la aceptación del Presidente Lenín Moreno y la que tuvo el exmandatario Rafael Correa. El titular de la empresa señaló que la aprobación a la gestión del Primer Mandatario está a la baja, por lo que luego de las medidas económicas bajará a menos del 60%, si se sigue con la misma tendencia que ha estado durante estos meses.

"Este es un trabajo que se viene realizando desde hace más de 40 años de forma mensual. Se hace una muestra mensual, en promedio tiene 2200 entrevistas en hogares y de forma aleatoria se selecciona a un adulto de 16 años que está apto para votar, hombres, mujeres en áreas urbanas y rurales. Se incluyeron 16 provincias con un nivel de confianza del 95% y un margen de error de +-3.4%, se cerró el 15 de marzo".Señaló que preguntaron “¿Usted aprueba o desaprueba la gestión?, no es una pregunta en donde se califica. En cuanto a la aprobación, el expresidente Correa, en su primer año de gestión tuvo un promedio de 68% de aprobación, al 2009, 51% y al 15 de mayo, faltando pocos días para terminar su gestión, tuvo 47% de aprobación”, mencionó.

Por su parte, el Presidente Moreno inició su gestión con una medición el 30 de mayo “del 66%, en agosto, Moreno avanzó hasta el 77%, en febrero de este año tuvo una baja al 65%, 12 puntos de diferencia desde agosto a febrero y a marzo de este año la tendencia a la baja continua, se sitúa en 60,1%”, Aseguró que tomando en cuenta esta tendencia, luego de las medidas económicas, bajará a menos del 60%.

Patricio Córdova, también miembro de la encuestadora, dijo que lo interesante es ver la comparación entre los dos mandatarios. “Lo que está haciendo CEDATOS es hacer una comparación para ambos mandatarios en su primer año de gobierno, donde lo que vemos es que Moreno en los primeros 10 meses tiene una aprobación superior en 4 puntos a lo que tuvo Correa hace 10 años. Lo más difícil es mantenerse arriba, siempre la gente vota por cambio, entonces, cuando ese cambio empieza a demorarse, no llega a ser lo que espera la gente, comienza a haber esta pérdida de aprobación”.

“En el caso de Correa, se convocó inmediatamente a una consulta popular para formar la convocatoria constituyente, hubo una serie de expresiones democráticas de votación que tuvieron pendiente a la gente. En el caso de Moreno, lo que la gente dice es que esperamos un cambio, pero ¿de qué?; frente a lo que ocurrió después, en los diez años de la década del gobierno de Correa, se vio en el primer año de gobierno (de Moreno) muchas irregularidades, ha habido una serie de cuestionamientos de que tan transparente fue la administración de Correa”, acotó.

Además, sostuvo que la situación económica actual del país, “con un endeudamiento altísimo y una serie de situaciones económicas que heredó el gobierno de Moreno, no han sido enfrentadas todavía. La receta del anterior gobierno no ha cambiado, ha seguido habiendo un endeudamiento”.

Sobre la credibilidad, Polibio Córdova sostuvo que es más importante que la aprobación de la gestión “porque ¿creo o no creo en la palabra del Presidente? Cuando el presidente Correa en el año 2007 tuvo el 68% de aprobación a su gestión, la credibilidad estuvo en 64%, terminó con un 39% y la aprobación en 47%. Es decir, la gestión bien, pero no le creo sino solamente 39%”.

En cambio, el Mandatario Moreno comenzó con 63% de credibilidad frete al 66% de aprobación. Llegó, como máximo, al 67% de credibilidad, en agosto, en tanto que la aprobación estaba en 77%. Ahora está en 59,5% y la aprobación está en 60,1%. El hecho de que la aprobación esté más allá de la credibilidad, quiere decir que la deuda de la gente está en debo no confiar en lo que este líder está haciendo”.

Recordó que la gente tenía expectativa de lo que Moreno iba a hacer luego de lo que pasó en la década anterior. “Se comenzó a hablar de la corrupción, que la economía no estaba tal como dijo el expresidente Correa. Eso hizo que lo que esperó la gente estaba en la línea de lo que se hablaba en este momento. Estamos con unas cifras que nos dicen claramente que esa expectativa no tuvo la misma magnitud de la que tuvo en agosto. Lo que la gente siente en este rato ya no es el optimismo, la esperanza, tiene que ver con la indiferencia, la intranquilidad”.

Según Carlos Córdova, existe la expectativa en la gente de que haya más control a la corrupción, una solución a la situación económica del país. “Es una deuda que quienes finalmente van a tener que pagar son los propios ecuatorianos. No se ha dado un mayor crecimiento en la creación de nuevas fuentes de empleo. El tema económico es uno de los más importantes y siempre comienza a causar malestar”.

El presidente de CEDATOS manifestó que “estamos frente a dos instituciones tremendamente importantes, presidente pero también la Asamblea. ¿Cuánto les cree la población a los asambleístas? En la época anterior, a mayo, la credibilidad en la Asamblea tenía 29% y terminó con 16%. La nueva Asamblea inició con 29%, menos de la mitad de lo que comenzó el presidente y ahora tiene un 23% de credibilidad. Le afectó el último incidente y ahora, a la época actual, esta cifra está todavía más baja”.

En cuanto al Plan Económico presentado por el Gobierno, CEDATOS ya se encuentra realizando un análisis. Carlos Córdova expresó que “cuando te comunican una serie de cosas ambigüas, no se vio las acciones que se van a tomar”.

Según la encuesta, en cuanto a las expectativas que se tiene sobre el país, en el periodo anterior, en el 2013, un 66% decía que va por buen camino, bajó al 27% en mayo del 2016, pero se recuperó y se colocó en el 40% al término del Gobierno. El presidente Moreno inició con una expectativa del 48% de que se va bien, pero ahora ha bajado al 42%.

En cuanto al optimismo, al término del régimen anterior, estaba en el 39%, pero subió al 52% y descendió, actualmente, al 38,8%. “Es decir, no ha venido aquello que queríamos que pase”, comentó Polibio Córdova. Al mismo tiempo, mencionó que el desempleo y subempleo son las principales preocupaciones de la población, luego con el 27% la situación económica del país.

“Y es que la gente se acuerda que de a dónde llevó el endeudamiento externo. La cifra es de alrededor de US$65.000 millones de dólares, según la Contraloría. Pero la Cámara de Comercio llegó a poner un valor de US$92.000 millones. Nosotros hicimos un cálculo de cuál era la deuda de cada niño que venía al mundo. En el año 2007, cuando iniciaba el Gobierno, cada niño venía con una deuda de US$976 dólares. Ahora llega con US$5.400”, precisó.

El otro problema, y que ocupa el tercer lugar, es el de la corrupción que, anteriormente, no llegaba al 8 o 9%, ahora está en el 15% de la preocupación de la población. Luego van las situaciones del alcoholismo, de la inseguridad, de la educación, del manejo de la justicia. “Esto es algo que preocupa, el tema de la injerencia en los poderes, de meterle la mano a la justicia es grave”.

En este contexto, Polibio Córdova reiteró haberse sentido afectado por la injerencia en la justicia en el caso CEDATOS. “Sobreseimiento que da la jueza a CEDATOS en noviembre porque no tiene nada de qué acusar y sobreseimiento a Polibio Córdova como persona natural. Tal vez alguien estaba detrás”.

Refiriéndose nuevamente a las cifras, consideró que es importante la angustia que tiene la población porque se le resuelva el problema económico, el de desempleo y subempleo. “Está bien y eso aprueba la gente, que haya una medida económica que diga no más impuestos y que no va a haber paquetazo, que se van a eliminar un número de entidades públicas, que se van a vender los vehículos, los edificios. Pero, sobre todo, a mí me parece que sí tiene que haber una contribución de todos los sectores para que se diga cómo se va a hacer, cuándo y en qué forma se va a beneficiar la población”.

Carlos Córdova precisó además, que se anuncia que va a haber una reducción del tamaño del Estado, por ende, se disminuirá la cantidad de gente que trabaja allí, sin embargo, dijo, nunca debió haber habido un crecimiento como el que existe ahora. “Pero, ¿qué va a suceder con esas personas?, ¿cómo va a afrontar el Estado esos despidos? Eso no se sabe. Entonces, realmente es un desafío”.

“La situación económica del país es muy complicada y quien quiera que hubiera llegado a la Presidencia iba a tener este desafío. Y el otro tema es que hay que ver cuál es la credibilidad que tiene el Presidente, pero también otros agentes que también están presentes. Es decir, del expresidente Rafael Correa con un 23% de credibilidad”, explicó.

(AEH-JPM)

Fuente: El Poder de la Palabra de ecuadorinmediato/radio