Roberto Aspiazu: Tras auditoría a deuda, "habrá responsabilidades contra una veintena de ex funcionarios"

Confirmó que mañana el contralor Pablo Celi presentará informe final de la auditoría y señaló que el Gobierno actual, no ha derogado disposiciones que impiden transparencia en deuda pública El director del Comité Empresarial Ecuatoriano y veedor de la auditoría a la deuda pública, Roberto Aspiazu, afirmó que "no ha existido transparencia" en el manejo de la deuda pública. Señaló que hay 3 acuerdos ministeriales de 2010, que se refieren a declarar secreta y reservada la deuda pública, "que dice que se puede declarar esta reserva hasta que no concluya el proceso, pero una vez finalizado, esta información debe ser de dominio público, pero no ha sucedido". Además, confirmó que mañana el control presentará el informe final y destacó que "habrá responsabilidades contra una veintena de ex funcionarios incluido el ex presidente Rafael Correa".