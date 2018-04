Director de SOLCA: Propuesta de Ley contra cáncer "es inútil" y "una amenaza para institución"

Manifestó que no está de acuerdo que se dicte una ley específica para el cáncer porque "se debería hacer una Ley para cada enfermedad catastrófica y no es posible" Jorge Cevallos, director del Hospital Oncológico de SOLCA, junto al asambleísta y vicepresidente de la Comisión de Salud, Jorge Yunda, analizaron la ley de lucha contra el cáncer presentada por una organización social. Para Cevallos, esta Ley "es al momento inútil porque hay previsiones que no son realmente aplicables", además de que, tal como está concebida la norma, "es una grave amenaza para la institución". Por su parte, el legislador sostuvo que no se puede minimizar un proyecto de Ley firmado por más de 100 mil personas y señaló que lo analizarán "tomando en cuenta a SOLCA, pero también las iniciativas que buscan mitigar esta enfermedad".