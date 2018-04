Gabriela Rivadeneira: Eliminación gradual del ISD está ligada "a pago de favores políticos a 200 grupos económicos" (AUDIO)

Audio Abril 04 - Gabriela Rivadeneira



Insistió en que Ecuador no está en crisis, pero alertó: "Corremos el riesgo de que en 2018 decrezcamos" Gabriela Rivadeneira, asambleísta de Revolución Ciudadana, se refirió al Plan Económico presentado días atrás por el Presidente de la República, Lenín Moreno, precisando que el programa "nos dejó con más incertidumbre, que certezas". Rivadeneira, asimismo, explicó punto por punto que las "falacias" que tendría el documento. Según Rivadeneira, por ejemplo, el anuncio de la eliminación progresiva del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) "es una medida que va relacionada a los pagos de favores políticos con los 200 grupos económicos más importantes del país, que van a tener la libertad de sacar sus capital ¿Qué eso va a devolver capitales? Mentira", aseveró.

Hace 6 meses ya se advirtió la preocupación de la no ejecución del Plan de Gobierno que se ganó en las urnas, dijo Rivadeneira, quien detalló que, pese a las pugnas internas, hay una responsabilidad sobre el programa, que fue construido no solo por la dirigencia sino por la militancia de Alianza PAÍS.

“Meses atrás de que él (Lenín Moreno) regrese (a Ecuador), había un equipo de trabajo político de él sobre los temas de la elaboración del Plan de Gobierno, por lo tanto, no era ajeno a él. Si es que alguien acepta una candidatura de una organización política, bajo un proyecto político, es porque acepta los principios fundamentales de ese proyecto político”, acotó.

Recordó que el documento fue entregada por el Presidente Moreno, en la inscripción de su candidatura, ante al Consejo Nacional Electoral (CNE) y que, además, está notarizado.

“Si es que no se cumple, por cualquier autoridad, un plan de trabajo inscrito, es causal de destitución del cargo”, previno.

“El Plan de Gobierno ganador en las urnas privilegiaba las políticas de redistribución de la riqueza”, aseguró Rivadeneira; mencionó que los grupos económicos más grandes del país tienen una corresponsabilidad con el desarrollo del Ecuador para fomentar economía popular solidaria, pequeñas y medianas empresas y sostenibilidad de la producción nacional.

“Desde que se levantó abiertamente la política de salvaguardias sin tener un plan de contingencia que pueda resguardar la falta de protección a la producción nacional, lo que tenemos en el país es el incremento, en un 23 por ciento, de bienes de consumo de importación”, aseguró.

Mencionó que, por ejemplo, la industria del calzado, cuero, alimentos, incluso, campesinos se han visto afectados “por la falta de regulación de productos que ingresan al país”.

“No solamente se merma el tema de la imposibilidad de dotar capitales, no existen créditos para el agro, pequeña y mediana empresa, pero sí, en las medidas económicas anunciadas por el Presidente Moreno esta semana, lo que se está diciendo es que se haga una revisión para la exoneración de deudas de los equipos (grupos) más poderosos”, sentenció.

Al hacer una comparación, Rivadeneira señaló que el 2017 se cerró con la recepción de remesas de migrantes ecuatorianos con la cifra de en USD$3 mil 357 millones.

“¿Cuánto deben los 200 grupos más poderosos a nivel económico del país? USD$4 mil 500 millones al fisco, esa es la comparación, estamos hablando de que no nos interesan las remesas de los migrantes, no nos interesa cómo sostener la economía interna, lo que nos interesa es perdonar o ampliar o mejorar la condición de los 200 grupos económicos del país en la misma relación de deuda, mientras los migrantes siguen enviando remesas, a pesar de las duras condiciones geopolíticas y de lo que está pasando con la recesión económica en Estados Unidos”, reprochó.

La reducción del Estado y compensación al sector privado son aspectos propios de un modelo neoliberal, dijo la asambleísta, al tiempo de recalcar que, por el contrario, se deberían aplicar “políticas claras de fomento, de regulación y control para que el sector privado pueda tener la libertad de ampliarse en el ámbito del manejo financiero y la liquidez que se debe generar a nivel país”.

“¿Qué pasa con la reducción del Estado? no solamente que se promueve un desgobierno o una desinstitucionalización que ya es preocupante, sino que no es verdad que se reduce el Estado porque lo que hace no es la eliminación total, se pasan ciertas competencias de unas carteras a otras carteras ministeriales”, señaló.

“No es que se elimina o se reduce el Estado, se cambia el volumen del Estado hacia otras carteras”, añadió Rivadeneira e demostró que la cifra de ahorro de USD$1.000 millones con la reducción del Estado es debatible.

“No es ahorro al Estado, esos USD$1.000 millones que significa el tema de apostar a la desinstitucionalización lo que provoca es que personal público sale al desempleo y deja de tener actividad económica activa, es decir, sigue reduciendo la liquidez en la vida real de la sociedad”, anotó.

Asimismo, indicó que se ha incrementado personal en el sector público con la contratación de docentes, enfermeras, médicos, y fuerza pública.

“La presentación del supuesto plan económico nos dejó con más incertidumbre que certezas, no sé qué políticas son las sustitutivas para continuar con la reducción de la pobreza en el país, que eso es parte de cualquier política, objetivo del milenio, todos los estados tienen que precautelar la salida de la pobreza de sus pueblos, casi al cumplir un año del Gobierno no sabemos qué políticas van a seguir implementando para la salida de la pobreza”, señaló.

Gabriela Rivadeneira sostuvo que “no hay tal de que la mesa no estaba servida, seguimos buscando las alternativas para sostener el crecimiento”.

“No es que el 3 por ciento de crecimiento (de la economía) se da en los últimos 6 meses del año 2017 ¿cómo medimos crecimiento? Trimestralmente se va midiendo ¿qué pasó en el 2017? Primer trimestre del 2017 crecemos 2.7 por ciento, segundo trimestre 3 por ciento, tercer trimestre 3.5, cuarto trimestre 3 por ciento, es decir, en el último trimestre, incluso, hay una baja del 0.5 por ciento del crecimiento, ya las políticas que se venían trayendo durante los últimos años, que fueron años muy complejos, permitieron que el año 2017 perdamos estabilidad el crecimiento”, detalló.

En el programa “El Poder de la Palabra” de Ecuadorinmediato/Radio, Rivadeneira se refirió a la emisión de bonos soberanos, precisando que, desde el 2014 al 2017, en el Gobierno de Rafael Correa, el Estado puso USD$7.250 millones, Lenín Moreno, en cambio, en 10 meses de labor, “superó a USD$7.500 millones, por lo tanto, nada que estábamos en crisis, sobre endeudados”.

“El anunciar que el Estado está en crisis, sobre endeudado, ponen, a través de Contraloría, una auditoría especial para la deuda ¿qué es lo que hace? asustar y aislar inversión y capitales externos”, indicó.

Y sostuvo que, cuando se enunció la veeduría de la Contraloría sobre la deuda, subió el riesgo país.

“De un riesgo país, 8 de enero del 2018, con USD$62 dólares del precio de barril del petróleo, en 430 puntos riesgos país, al 16 de marzo 2018, USD$62 dólares petróleo, el mismo valor del petróleo, estamos en 548 puntos riesgo país”, pormenorizó.

Lo que, a criterio de Rivadeneira, quiere decir que los capitales internacionales también tienden a buscar mecanismos de garantía para la inversión en sus países.

“Muchos empresarios nacionales, que tenían la previsión del crecimiento de sus empresas, de poder abrir nuevas oportunidades productivas, porque se estaba apostando a la producción nacional, también han ido retirado sus capitales”, acotó.

“En los últimos meses se ha identificado que, datos del Banco Central, ha habido salida de capitales de los grupos económicos”, reveló Rivadeneira y criticó el anuncio de eliminación progresiva del Impuesto a la Salida de Divisas.

“Esa es una medida que va relacionada a los pagos de favores políticos con los 200 grupos económicos más importantes del país, que van a tener la libertad de sacar sus capital ¿Qué eso va a devolver capitales? Mentira”, afirmó.

Dijo que no se mejorará la búsqueda de empleo digno y decente si es que no seguimos promoviendo oportunidades de que las empresas nacionales a gran, mediana o pequeña escala, crezcan.

“Si no protegemos la producción nacional, vamos a caer en manos de los importadores y vamos a mermar la producción nacional que había empezado a nacer en el país, lo que genera mano de obra local”, acotó.

Sobre el tema de los emprendimientos, comentó Rivadeneira, si es que hasta el momento, con un precio del barril de petróleo de US$62 dólares, cuando fue presupuestado en US$38 en la Asamblea Nacional, no se ha podido dar mecanismos de financiamiento a pequeños o medianos empresarios del sector agricultor, menos aún con políticas que benefician a grandes sectores económicos y merman la economía popular.

“Falacias desmentidas, no estamos en crisis en el país y eso es claro con el nivel de crecimiento del año 2017, corremos el riesgo de que en el 2018 decrezcamos porque la balanza comienza a sufrir percances si es que no traemos recursos frescos bien utilizados para la inversión pública que promueva también inversión privada o deuda. Entonces, estamos hablando de que a mediados del 2018 vamos a tener serios problemas, no solamente en la balanza comercial, sino en el fondo fiscal”, alertó.

Para la asambleísta, el Gobierno tiene que buscar, de manera urgente, la protección de capital nacional, al contrario de ser permisivo con su salida hacia el exterior. Pero además, recordó, según las últimas encuestas, que ha habido una baja de credibilidad del régimen que ha sido, en su opinión, producto del incumplimiento de un plan y de haber paralizado la economía del país, así como las obras públicas, mermar el servicio público en el sistema de salud, haber permitido que los padres de familia vuelvan con las cuotas voluntarias en la educación, etc.

“Hay incertidumbre. Más del 50%, me parece, es el dato presentado por Perfiles de Opinión en el último mes, 56% de los encuestados creen que el Gobierno del presidente Moreno no sabe por dónde guiar el desarrollo del país y eso es absolutamente preocupante”, lamentó.

Gabriela Rivadeneira precisó que el proyecto de ley para viabilizar algunas de las medidas económicas aún no ha llegado hasta la Asamblea Nacional, por lo que aún no puede decir si la bancada de Revolución Ciudadana votará a favor o en contra.

“Vamos a publicar en nuestras redes sociales un cuadro comparativo recordando que a finales de julio del 2017, el Presidente de la República hizo el anuncio de medidas y si comparamos cuántos puntos presentó en esa fecha a los que lo hace hoy, vamos a ver muchas coincidencias. Eso quiere decir que lo que presentó en julio del 2017 tampoco tuvo cumplimiento, vuelve a recaer en el tema de la venta de empresas y bienes públicos, etc. Volvemos a la misma cantaleta que hemos escuchado durante 10 meses. Eso quiere decir que tampoco está siendo eficiente el Estado en cumplir los parámetros económicos que se plantean”, precisó.

Por lo que aseveró que, como bancada, apoyará, cien por ciento todo lo que vaya en beneficio del cumplimiento del plan de gobierno y de las políticas para las grandes mayorías del pueblo ecuatoriano. Sin embargo, rechazarán todo lo que signifique privilegios para los grupos de poder económico del país quitándoles corresponsabilidad de desarrollo del Ecuador.

“Esperaremos el contenido del proyecto que tiene que presentar el Poder Ejecutivo porque no es el único que tiene que entregar. Cabe recordar que hace pocas semanas en la Asamblea Nacional, cumpliendo el mandato de la última consulta popular se acaba de derogar la Ley de Plusvalía y el Gobierno tiene la obligación de presentar un nuevo texto de ley para el control de especulación del suelo entre otros temas pendientes. Tomaremos nuestra decisión basados en los principios fundamentales de precautelar el bienestar y desarrollo de las grandes mayorías”, dijo.

