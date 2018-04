Gustavo Jalkh, en desacuerdo con que se suspendan concursos de Consejo de Judicatura

"Consulta popular establece que haya una evaluación las autoridades nombradas por Consejo cesado, eso no implica que las que estamos en funciones no cumplamos con nuestras obligaciones", dijo El presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Gustavo Jalkh, se mostró confiado del resultado de la evaluación sobre su gestión que realiza el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T). Sin embargo, no está de acuerdo con la decisión de suspender los concursos que lleva a cabo este organismo.