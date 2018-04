Vicepresidente de Colombia y militares que ordenaron ataque a Angostura, llamados a presentarse ante justicia ecuatoriana (DOCUMENTO)

Corte de Sucumbíos inadmitió trámite de recurso de apelación La Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos inadmitió el trámite de solicitud de declarar la nulidad del proceso, en el que se investiga a Oscar Adolfo Naranjo Trujillo, actual Vicepresidente de Colombia, y los militares encargados de la operación Mario Montoya Uribe, Guillermo Barrera, Jorge Ballesteros, Freddy Padilla de León, y Camilo Ernesto Álvarez Ochoa por el presunto delito de asesinato de los 4 estudiantes mexicanos, ocurrido el 1 de marzo de 2008, en el bombardeo en Angostura. Se ordena que los implicados acudan a la justicia ecuatoriana para dar trámite a la audiencia de juzgamiento.

Los jueces notificaron en su resolución que “se presenten voluntariamente o a su vez, se proceda a su ubicación, localización y captura de los procesados para que se realice la audiencia de juzgamiento, como bien sabido es por los jueces del Tribunal de Garantías Penales de Sucumbíos (...)". Téngase en cuenta que la resolución dictada por Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos, se encuentra ejecutoriada conforme consta de la razón sentada por la Secretaria Relatora Dra. Maruja Criollo Reyes”.

El 1 de marzo del 2011, el Ejército colombiano bombardeó un campamento temporal de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) localizado en el territorio ecuatoriano, sector Angostura.

Diez bombas racimo GBU-12-Paveway, de 500 libras, fueron lanzadas, desde aviones de las fuerzas colombianas, con cooperación de EE.UU., devastando el campamento donde un grupo de estudiantes y guerrilleros pernoctaban.

25 personas fallecieron entre ellos Édgar Devia alias 'Raúl Reyes', segundo comandante de las FARC; Franklin Aisalla, ciudadano ecuatoriano; Soren Ulises Avilés Ángeles, Fernando Franco Delgado, Juan González del Castillo y Verónica Natalia Velásquez Ramírez.

Los cuatro últimos estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) quienes se encontraban en lugar de los hechos por asuntos académicos, debido a que sus temas de investigación era de los grupos sociales, insurgentes, entre otros.

Actualmente, Óscar Adolfo Naranjo Trujillo, general retirado de la Policía Nacional de Colombia, es actual vicepresidente de Colombia y negociador plenipotenciario del gobierno en las negociaciones de paz con las FARC.

Freddy Padilla (ex militar), se desempeña como miembro de la delegación del gobierno de Juan Manuel Santos en los diálogos de paz que se llevan a cabo con la guerrilla del ELN (Ejército de Liberación Nacional).

Mario Montoya Uribe, excomandante del Ejército Nacional de Colombia, se lo acusa por Human Rights Watch de los asesinatos de decenas de civiles en el caso de los llamados "Falsos Positivos".

Los otros procesados son Guillermo Barrera Hurtado, excomandante de la Armada almirante; Camilo Ernesto Álvarez Ochoa, teniente Coronel; y Jorge Ballesteros, ex senador. De estos últimos tres se desconoce sus actividades actuales.

Además, cabe mencionar que presidente actual Juan Manuel Santos, también era uno de los procesados; no obstante, la Fiscalía lo sacó de caso argumentando que goza de inmunidad jurisdiccional de acuerdo a los diferentes convenios internacionales por los cuales los Jefes de Estado no pueden ser juzgados por otros Estados, enfatizando que es por esta razón que se abstiene de acusar y no por falta de elementos de cargo.

Con información de INREDH

