LA HORA (Quito) Inicia la ejecución de un nuevo programa económico de Ecuador

Aún se analiza el recorte del sector público y la elevación del techo de la deuda A cada ministerio e institución adscrita al Ejecutivo se le ha encomendado la tarea de presentar un plan detallado para la optimización de gastos estatales y simplificación de trámites, en el segundo punto se puso un plazo de 180 días. Todo esto es parte del Plan Económico que fue presentado por el presidente, Lenín Moreno, el lunes por la noche.

La meta es reducir el presupuesto del Ejecutivo en el orden de los 1.000 millones de dólares. Por otro lado, están los incentivos para el sector productivo, un programa para mejorar el sistema de recaudación y el aumento de aranceles.

Reducción del Estado

El objetivo es ahorrar 1.000 millones de dólares. El recorte del presupuesto de las entidades del Ejecutivo es una de las medidas que más expectativa genera. La ministra de Finanzas, María Elsa Viteri, detalló ayer que en el plazo de una semana se definirá un plan para determinar qué entidades públicas serán suprimidas.

Se anunció la eliminación de ministerios y secretarías, y la venta de siete de las 22 empresas en manos del Ejecutivo, TAME está dentro del grupo de aquellas firmas que deben ser activadas, para luego determinar si se vende o se conserva en manos del Estado.

“TAME se encuentra en un entorno de negocio donde hay muchas posibilidades de rentabilizarla”, agregó Viteri. La motivación, según la Ministra, es reactivar a la aerolínea y “sacarla de la posición incómoda” y volverla competitiva.

Medidas del sector externo y balanza de pagos

Un plazo máximo de un año tendría en vigencia el aumento de los aranceles programado por el Gobierno. Según el Plan, este aumento debe ser hasta los límites permitidos por la Organización Mundial de Comercio. Adicionalmente se evaluarán alternativas para la recuperación de flujos de exportaciones con una propuesta de regulación aplicada a las exportaciones de algunos productos seleccionados, con base en la cantidad de ingresos que genere. Lo que se pretende es que la balanza de pagos sea positiva.

Financiamiento y deuda pública

El Gobierno ecuatoriano no descarta elevar el techo de endeudamiento, pero aún no se han definido porcentajes en este ítem. “Va a depender del programa de financiamiento y sostenibilidad. Estimo que no será un porcentaje alto”, dijo Viteri. “Vamos a hacer un planteamiento que cubra las necesidades de esta etapa de transición”, añadió.

Adicional a eso, indicó, se insistirá en la renegociación de los contratos petroleros y la definición de mecanismos de eficiencia para la recaudación tributaria. Se plantea una estrategia de manejo de la deuda pública.

Por un lado, en la deuda multilateral se buscará el mejoramiento de relaciones para incremento cupos. Por otro, en la deuda externa bilateral se negociará los contratos para conseguir mejores condiciones.

“Nos vamos a sentar a negociar con quien tengamos que sentarnos. Y está clarísimo, nuestra mayor deuda en este tramo es con China”, enfatizó la funcionaria.

Incentivos desde lo tributario

En el sector público, el Gobierno ha propuesto la evaluación del Impuesto de Salida de Divisas (ISD) y de medidas disuasivas para la instauración de juicios. El mejoramiento en procesos de control y auditoría, además del mecanismo de aplicación de reesembolso simplificado.

Por otro lado, para el sector productivo, se propone impulsar las exportaciones con mecanismos para la devolución del ISD y tributos por ingreso neto de estas. También con incentivos para las nuevas inversiones. (LGP)

Mi opinión en 30 segundos

Juan Carpio, analista académico

‘Correísmo sin Correa’

° El anuncio del Programa incluye, en su mayoría, generalidades y lamentablemente nos enfrentamos a un escenario en el que prima todavía un “correísmo sin Correa”, pues permanecen las ideas, las premisas, los funcionarios del Frente Económico y las ideas respecto a no reducir el gasto estatal.

° Se anunció un recorte del gasto público de 1.000 millones de dólares, pero no llega ni al 2% del gasto estatal. 1,66% para ser exactos.

Todavía se mantiene la idea del Estado como motor de gasto y es la inversión del sector privado la que genera un efecto multiplicador.

Existen medidas positivas como la eliminación gradual del ISD y del anticipo del Impuesto a la Renta, pero se trata de cosas muy puntuales.

Mi opinión en 30 segundos

Carlos Calero, analista tributario

‘Eliminación de anticipos... ’

° La propuesta busca recaudar más impuestos, sin subir los ya existentes mediante el combate a la defraudación tributaria y el contrabando. Por otro lado, se propone la remisión o amnistía tributaria, que significa una condonación de intereses, multas y recargos.

° La eliminación del anticipo al Impuesto a la Renta es positiva, solo queda la interrogante de qué va a pasar con las glosas de la gente que mantiene juicios por no haber pagado el anticipo. Esas glosas deberían ser anuladas.

En conjunto, las medidas son positivas porque mucho se había rumorado sobre un posible ‘paquetazo’ o incrementos al IVA. Es muy positiva la aplicación de medidas alternativas, incluso debió bajarse el IVA al 8%.

Programa

14 medidas de acciones

1. Recaudación tributaria. 810 millones de dólares adicionales entre 2018 y 2021, a partir de medidas de control tributario en el SRI, el Servicio de Aduanas y el incremento de techos arancelarios.

2. Amnistía del pago de intereses, multas y recargos para micro, pequeñas, medianas y grandes empresas.

3. Reducción del gasto público. Eliminación de ministerios, secretarías y otras entidades adscritas a la Función Ejecutiva.

4. Plan de Financiamiento. Con la optimización de contratos petroleros y un programa de fortalecimiento y sostenibilidad fiscal.

5. Fomento a las exportaciones. Se devolverá el ISD y otros tributos por ingresos de divisas.

6. Incentivo a nuevas inversiones entre 2018 y 2019, particularmente sobre el Impuesto a la Renta y el ISD.

7. Ampliar el acceso a crédito productivo y a créditos de inversión.

8. Generación de condiciones de seguridad para el desarrollo empresarial.

9. Nuevas modalidades de contratos de trabajo.

10. Se elimina el anticipo del Impuesto a la Renta desde 2019.

11. Reducción gradual del Impuesto a la Salida de Divisas.

12. Simplificación de trámites. Los no justificados en 180 días serán eliminados.

13. Búsqueda de nuevas alianzas público-privadas para inversiones en sectores estratégicos.

14. Impulso a la economía popular y solidaria.