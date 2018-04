Andrés Páez denuncia casos de presunto nepotismo de vicepresidenta Vicuña

Reveló que son más de 11 familiares de la vicepresidenta Vicuña que están en cargos públicos y que no fueron otorgados por concursos El ex candidato vicepresidencial, Andrés Páez, reveló que "estamos hablando de un clan familiar" que tiene cargos públicos en varias entidades y que no fueron otorgados por concursos. El primero, dijo, es Leonardo Vicuña, padre de la segunda mandataria, quien es presidente del directorio del Banco del Pacífico, lo que considera irónico porque "resulta que un comunista y chavista es presidente del directorio de un banco", así como miembro del directorio de Seguro Sucre. Anunció que aparte de la vicepresidenta, los dos hijos de Vicuña también tienen cargos en la Procuraduría y en la SENAE, así como primos y tíos de la segunda mandataria que trabajarían en el Ministerio de Salud, de Ambiente, MIES, entre otros. Además reveló que pronto sacará otra nómica de familiares de la segunda mandataria en cargos públicos.