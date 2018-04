INTENCIÓN: Gobierno de Ecuador quiere a Maduro en Cumbre de las Américas "para poder decir en la cara las cosas"

"¿Cómo puedo yo juzgar a una persona en ausencia? ¿Tengo mucho que decirle a Maduro? Claro que sí", aseveró Presidente Moreno El Presidente de la República, Lenín Moreno, es partidario de que se invite a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, a la Cumbre de las Américas, que se realizará en abril, en la ciudad de Lima, Perú, "aunque sea para poder decir "en la cara las cosas". ¿Cómo puedo yo juzgar a una persona en ausencia? ¿Tengo mucho que decirle a Maduro? Claro que sí", aseguró el Jefe de Estado ecuatoriano.

En declaraciones para el diario francés Le Monde Diplomatique en español, el Mandatario aseguró celebrar “muchísimo la democracia, una democracia verdadera”.

“Celebro que, en Cuba, vaya a darse la alternancia del poder. Pienso que es una buena decisión del presidente y amigo Raúl Castro. Celebro las elecciones en Bolivia el próximo año 2019. Celebro las elecciones en Venezuela”, dijo.

Al tiempo de celebrar también la Cumbre de las Américas en Lima, Perú, en abril.

“Tengo mis observaciones al respecto, creo que todos tenemos nuestro propio concepto de lo que pasa en Venezuela. Pero nuestra posición es que se deber invitar al presidente Nicolás Maduro a la Cumbre de las Américas. Aunque sea para poder decir “en la cara las cosas”. ¿Cómo puedo yo juzgar a una persona en ausencia? ¿Tengo mucho que decirle a Maduro? Claro que sí. Pero tiene que ser en los foros correspondientes. Uno tiene que ser respetuoso de las instituciones a las cuales tiene que acudir”, dijo.

Destacó el diálogo y las elecciones en el país venezolano, pero alertó: “Me preocupa que haya muchos muertos… Me preocupan los desplazamientos de miles de personas hacia fuera… Me preocupa esa situación”.

El Presidente Moreno reconoció el triunfo del Gobierno en las tres elecciones pasadas: “Yo respeto. Y como debo cumplir la Constitución, el Ecuador no tiene ninguna posibilidad de injerencia en otros países”.

“Cada país tiene su propia forma de salir de sus problemas. Es desconfiar de la gente, el querer intervenir. Nosotros hicimos nuestra independencia, Francia su revolución, y EEUU hizo su propia independencia”, recordó.

Acerca del acuerdo con la oposición en Venezuela y el Gobierno de ese país que provocó que las elecciones se pospusieran para el 20 de mayo, el Primer Mandatario recalcó que “el diálogo está empezando a dar fruto”.

“Yo conversé con José Luis Rodríguez Zapatero que es prácticamente quien está liderando los diálogos entre la ­oposición y el gobierno de Venezuela. Estuvimos con la señora Canciller (María Fernanda Espinosa) conversando con él y francamente me estimuló muchísimo. Admiramos la tarea en la cual está empeñado el doctor Zapatero”, relevó.

Y recordó que ha impulsado el diálogo en Ecuador al invitar a conversar a “sectores que se habían alejado de la Revolución Ciudadana”: indígenas, ecologistas, ciertos sectores políticos.

“Eso molestó terriblemente, porque de acuerdo al ex presidente [Rafael Correa] y sus amigos la única forma de dialogar es entre nosotros no más. No creen que hay que dialogar con una persona que piensa diferente, cuando es un poco lo contrario. El mayor estímulo de un diálogo viene de dialogar con quien piensa distinto a ti. Uno tiene que aprender a recrearse en la diversidad, no a padecerla. Entonces esa fue otra de las razones por las cuales me atacaron. Acusándome de que estaba, cosa que nunca hicimos, ofreciendo espacios de gobierno. Ni uno solo”, indicó.

(PAY)