Optimización del Estado "no es retorno a la lógica de privatización", según Augusto Barrera

Reiteró que "no es típica reducción planteada por neoliberales en los 90" y no se realizarán despidos masivos a funcionarios El titular de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, Augusto Barrera, manifestó que la visión de optimización del Estado no afectará los derechos de los trabajadores y no serán "despidos a mansalva". Enfatizó que "no es la típica reducción del Estado planteada por los neoliberales en los 90" y tampoco "es un retorno a la lógica de la privatización", sino, dijo, el objetivo es mejorar las condiciones de ahorro y de gestión de los ministerios.