Base militar no, cooperación estadounidense sí, responde Presidente Lenín Moreno

Critica ciertas políticas del país norteamericano, pero destacó no estar en contra del ciudadano, empresas y gobierno estadounidense Acerca de un eventual regreso de una base militar extranjera como la que había en Manta años atrás, el Presidente de la República, Lenín Moreno, aseguró que una cesación de la soberanía implicaría dar el permiso para que se instale un destacamento, pero no así la colaboración de Estados Unidos en diversos temas. "Estados Unidos es un país hermano, nosotros admiramos y queremos al pueblo estadounidense", destacó.

Cuando le consultó Ignacio Ramonet, del diario francés Le Monde Diplomatique en español, sobre el apoyo que ha aceptado Ecuador para que un grupo de agentes del FBI vengan a Ecuador a investigar el atentado en Esmeraldas, y que podría ser entendido como una cesión de soberanía, el Presidente respondió: “No creo. Cesión de soberanía sería volver a tener una base militar acá, pero no el apoyo de un país hermano, porque así lo consideramos”-

Dijo que, a veces está en contra de cierto tipo de políticas y de medidas supra-nacionales, de empresas transnacionales que tienen tratamientos reñidos con los países, pero no contra el ciudadano, empresas estadounidenses, no contra el gobierno estadounidense que, independientemente de que no pensemos igual, debemos respetar porque resulta de la decisión del pueblo estadounidense.

“Y por supuesto hay temas de migración en los cuales no estamos de acuerdo, hay decisiones unilaterales con las cuales tampoco estamos de acuerdo, pero estamos llevando una relación amistosa con Washington, una relación fraterna”, sostuvo.

Destacó que por lo menos un millón de ecuatorianos viven en Estados Unidos.

“No tenemos la cifra exacta porque es imposible saberlo si no están en la legalidad. Con respecto a la expulsión de los ilegales, nosotros estamos en un caso contrario. Tenemos una Constitución que respeta el derecho a la movilidad”, mencionó.

“No puede ser que, en un mundo que supuestamente está hermanándose, cada vez más los capitales, las materias primas, las materias elaboradas, vehículos y todo lo demás tengan libre tránsito, y los seres humanos no puedan transitar de un lado a otro”, criticó.

Y citó que Ecuador ha acogido a centenares de miles de colombianos, peruanos y venezolanos.

“Los tratamos como hermanos que merecen tener los mismos derechos que tienen los ecuatorianos”, indicó.

(PAY)