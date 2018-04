Presidente Moreno jura por sus hijas y nietos: "Cámara en Carondelet era manejada desde teléfono de Rafael Correa"

Gobernante anterior debió haber tenido la delicadeza de avisarme: "Te voy a espiar", insistió El Presidente de la República, Lenín Moreno, en entrevista con el diario francés Le Monde Diplomatique en español, juró por sus hijas y nietos que el monitoreo de la cámara escondida en el despacho en Carondelet "se hacía desde el teléfono celular del expresidente de la República". Contó cómo fue el episodio en el que se dio cuenta de la existencia del dispositivo en su oficina.

El Mandatario contó que “estaba dando un discurso en el balcón de este palacio presidencial, el señor que empuja mi silla de ruedas se arrimó a una pared y sintió que quemaba, la sintió caliente”.

“Llamaron a los técnicos para ver por qué quemaba la pared, y los mismo técnicos que habían instalado el sistema, empezaron a destapar los elementos de disimulo sobre la pared, y detrás apareció una cámara”, relató.

El Mandatario dijo que esos técnicos que habían instalado la cámara, no le habían informado nunca de la existencia del dispositivo.

“El gobernante anterior debió haber tenido la delicadeza de avisarme: “Te voy a espiar” Cuando me informaron llamé al técnico y le pregunté:”¿Quién monitorea esa cámara?” Y, lo puedo jurar por mis hijas y por mis nietos, ese monitoreo se hacía desde el teléfono celular del expresidente de la República (Rafael Correa”, recalcó.

E hizo un simbolismo que encaje exactamente con lo que hizo el ex presidente Rafael Correa:

“No sé si usted ha gozado de la película “El Señor de los Anillos”. Recuerda sin duda al personaje de Gollum que fue dueño del anillo. Él fue quien lo encontró, y obtuvo así un poder terrible… Pero ese poder lo destruyó física, moral y espiritualmente. Su deseo desesperado de tener ese poder lo deformó, lo destruyó… La tentación del poder acompaña a todos los protagonistas de esa saga, y por supuesto también a Sauron, el genio del mal. Por eso, la única forma de hacer que esa tentación desaparezca es arrojar el anillo a un volcán. Eso, claro, no sucede en la tetralogía de Wagner, que culmina con “el ocaso de los dioses”, producido por el excesivo deseo de tener más poder… Hay personas que quieren tenerlo todo”, describió.

Reveló que no pidió explicaciones a Rafael Correa porque, para ese entonces, ya estaban distanciados.

“Creo que fue con intención perversa lo que me hicieron. A lo mejor pensaron que yo no iba a ganar las elecciones… Pensaban dejarle al sucesor una situación muy complicada para luego retornar como un “salvador”. Fue perverso lo que se me quiso hacer, muy perverso. A tal punto que, desde el primer día de mi gobierno empezaron a criticarme… El ex presidente empezó a criticarme en su twitter”, mencionó.

