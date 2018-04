Resultado del No en consulta popular no fue de Rafael Correa, según Presidente de Ecuador

"Lanzaron una campaña millonaria contraria a la consulta y, a pesar de ello, perdieron", recordó El Presidente de la República, Lenín Moreno, se refirió a los resultados electorales de la última consulta popular que arrasó con el Sí en las 7 preguntas, precisando que, por ejemplo, el resultado que obtuvo el No, no es de Rafael Correa, ex Presidente de la República, que impulsó la tendencia negativa en las preguntas. Explicó que las "huestes" de las autoridades que no podían reelegirse "iban a perder sus empleos" y "trabajaron en el otro sentido, a favor del ‘no’".