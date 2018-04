Presidente Moreno: "Diferencias con Correa son muy graves. Yo no solapo la corrupción, ellos la propiciaron"

Insiste en que ex Mandatario dejó "esquema casi imposible de llevar" para luego poder regresar como "el salvador" Las diferencias que tenemos con el ex presidente [Rafael Correa] son muy graves. Yo no quiero permanecer en el poder más que mi periodo. Él quiere regresar para estar permanentemente en el poder. Yo no solapo la corrupción, ellos lastimosamente la propiciaron con sus comportamientos", indicó.

En una entrevista con el diario francés Le Monde Diplomatique en español, el presidente de la República, Lenín Moreno, insistió en que el ex Mandatario Rafael Correa dejó un esquema, especialmente, económico “casi imposible de llevar” para después volver al país y al poder como “el salvador”. Reconoció que las diferencias con su ex coideario son muy graves. “Yo no quiero permanecer en el poder más que mi periodo. Él quiere regresar para estar permanentemente en el poder. Yo no solapo la corrupción, ellos lastimosamente la propiciaron con sus comportamientos”, dijo.

En entrevista con Ignacio Ramonet, el Presidente de la República, dijo “el balance de ese buen gobierno no fue de diez años. Fue de los seis o los siete primeros años”.

“Luego, lastimosamente, se dieron condiciones muy adversas, entre aspectos externos y también cierto tipo de comportamientos internos que tuvo el gobierno”, dijo.

La crisis que vivió Ecuador, para el Mandatario, tuvo como salida “un endeudamiento agresivo, que ahora nos toca pagar”.

“Además se guardó bastante reserva con respecto a la negociación de la deuda. Inclusive se hicieron decretos para que el secretismo de esa deuda subsistiese a través de los años, secretismo en instituciones públicas, secretismo en la forma en que se manejaban las preventas petroleras, etc”, mencionó.

Al término del mandato de Correa, para Moreno, “la ciudadanía estaba bastante decepcionada de la última época de gobierno”.

“Parece que este tipo de comportamiento propició incluso una corrupción bastante generalizada en las instituciones públicas que ahora comienza a destaparse. Todo eso comienza a evidenciarse ahora, inclusive considerando que las autoridades que están todavía en los organismos de control son las que el anterior presidente [Rafael Correa] nombró mediante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social”, precisó.

Según detalló el Mandatario ecuatoriano, “el fin del periodo anterior, el presidente [Rafael Correa] que había aceptado y ayudado a elaborar la Constitución de Montecristi [de 2008] en la parte que corresponde a la reelección indefinida, seguramente el círculo que le rodeaba creyó que había que estimular su ego para que pudiera ser reelegido indefinidamente. Cosa con la cual estamos totalmente en contra. Yo lo he manifestado de manera permanente, inclusive antes. Estoy en contra de las reelecciones indefinidas”.

“Eso crea círculos inclusive de corrupción. Porque a partir del momento en que ven que el poder se va a mantener indefinidamente, no hay mucha preocupación de que los actos de corrupción tengan en el futuro lo que les corresponde, que es la sanción”, explicó.

Confesó que hacia finales de ese periodo presidencial “estaba muy difícil la reelección”, por lo que, detalló, el ex Presidente Correa abandonó la posibilidad de ser reelecto, a pesar de haber hecho el trámite y cambiar la Constitución.

“Él podía perfectamente presentarse y así lo iba hacer probablemente. Hasta que analizó las encuestas, y vio que eran números totalmente negativos. Ante esas circunstancias, él me buscó. Yo me hallaba en Suiza, usted lo sabe, donde estaba cumpliendo funciones en el seno de Naciones Unidas, y él me buscó para que le tome la posta”, contó.

Al ser consultado sobre ¿cuál es el origen del diferendo entre usted y el ex presidente Correa?, el Presidente Moreno dijo que la respuesta era fácil: “La no perpetuación en el poder, el círculo de corrupción que se creó, que seguramente pensó que yo iba a alcahuetear (para decirlo en términos bastante claros) y el deseo del presidente anterior de dejar un esquema casi imposible de llevar, para luego poder regresar como “el salvador”. Así de simple”.

Aseguró ser de izquierda, pero no en la teoría, sino en la práctica, ya que su programa de gobierno está destinado fundamentalmente a los sectores en estado de indefensión.

“Por eso afirmamos: somos un gobierno de izquierda. Continuamos la Revolución Ciudadana en aquello que se hizo bien, continuamos con la Revolución Ciudadana. Pero también somos críticos con todo aquello que se hizo mal, y queremos revisarlo de manera permanente, porque eso es la dialéctica, y la izquierda es dialéctica”, sostuvo.

Aunque la situación sea compleja, Moreno ve “una luz al final del túnel con la elección del nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS)”.

“Hemos escogido a los mejores hombres y mujeres del Ecuador, gente comprobada para que cumplan con la tarea de evaluar y designar también en su momento a los personeros para las instituciones de control. Ahí está la luz al final del túnel. Las diferencias que tenemos con el ex presidente [Rafael Correa] son muy graves. Yo no quiero permanecer en el poder más que mi periodo. Él quiere regresar para estar permanentemente en el poder. Yo no solapo la corrupción, ellos lastimosamente la propiciaron con sus comportamientos”, indicó.

