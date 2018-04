ANDES (Quito) Población ecuatoriana de la frontera con Colombia vive tensión y afronta múltiples problemas

Sufre actualmente muchas necesidades básicas como agua potable, alcantarillado adecuado y condiciones sanitarias deficientes La tensión persiste entre los moradores de la zona limítrofe entre Ecuador y Colombia, donde desde el 27 de enero se registran hechos violentos atribuidos a grupos armados organizados y supuestos disidentes de la exguerrilla de las FARC, con saldo hasta ahora de tres muertos, por lo menos casi 40 heridos y el secuestro de un equipo periodístico de un diario nacional.

El 29 de marzo, a través del Decreto Ejecutivo 349, el gobierno de Ecuador aprobó extender por un mes más el 'estado de excepción' para los cantones de Eloy Alfaro y San Lorenzo, donde estuvo vigente esta medida previamente establecida por 60 días.

Desde el pasado 27 de enero, cuando explotó un coche bomba en San Lorenzo, que dejó 28 heridos y varios inmuebles e infraestructuras afectadas, sus más de 70 mil habitantes viven con la preocupación de nuevos hechos, mientras el gobierno ha dispuesto diferentes operativos y estrategias de seguridad para precautelar la seguridad de la población.

Según el testimonio de un periodista de los Medios Públicos de Ecuador, quien realizó una amplia cobertura a en la zona de frontera en la última semana, persisten en las poblaciones necesidades básicas acuciantes como la falta de acceso al agua potable y al servicio de alcantarillado, mientras las condiciones sanitarias son deficientes.

El reportero relató a esta Agencia que existe preocupación entre los habitantes de la zona. “La gente tiene miedo de hablar, tienen miedo a que hayan represalias por estas personas que son disidentes de las FARC (ex guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas) e incluso nos han dicho que hay muchos disidentes en la localidad, que viven en condiciones ocultas acá, pero que están aquí en San Lorenzo, la gente saben que están aquí”, dijo.

En tanto, muchos moradores del sector El Pan y Mataje han dejado sus hogares por miedo a las amenazas de disidentes y grupos armados que operan en estas localidades. “Les dejan salir a horas de la mañana (de Mataje) a que vengan a traer víveres de acá de San Lorenzo, pero que si no regresan, les amenazan de muerte“, aseveró.

Según publicó la semana pasada el diario El Telégrafo, el 60% de la población de Mataje había abandonado su lugar de residencia y el gobierno se disponía a colaborarles en el traslado a lugares seguros.

El periodista apuntó que en San Lorenzo la ciudadanía trata de vivir con normalidad, pero ya a las 18:30 evita circular por las calles de ese territorio ecuatoriano. “Incluso, a nosotros mismos los periodistas las autoridades nos han dicho que no tratemos de salir a esa hora”, precisó.

Indicó que actualmente no existe el acceso a la prensa a Mataje, desde el secuestro el pasado 26 de marzo de los tres integrantes del equipo periodístico del diario nacional El Comercio.

“El retén móvil que estaba allá nos dijo que no podíamos ingresar porque el sector era muy peligroso, nos dijeron que necesitábamos un permiso de un Almirante (...), el que lleva acá todo las cuestiones de operaciones entre Fuerzas Armadas y Policía Nacional y por esa razón no entramos”, dijo.

Indicó que su equipo periodístico se dirigió el 25 de marzo al Comando Unificado para pedir el respectivo permiso para ingresar a Mataje, pero siendo ya horas de la noche, decidieron no viajar al sitio, y tras el suceso ocurrido a sus colegas de El Comercio, su itinerario de trabajo cambió completamente.

“Nuestro trabajo lo hemos estado haciendo por nuestra cuenta (…) hemos recorrido los lugares del cantón, como El Pan, Borbón. No hemos podido ingresar a Mataje", acotó.

El periodista resaltó que su trabajo ha sido y es informar, recorrer el territorio y establecer contacto las autoridades de seguridad para coordinar sus trabajos de investigación en la zona.

Daños colaterales

El 'estado de excepción' decretado ha obligado a muchos comerciantes de estas zonas costeras a cerrar sus establecimientos al caer la noche, una situación que genera también preocupación por la reducción de ventas, cadenas hoteleras afectadas y la ausencia de turistas.

“Ayer visitamos la playa Las Peñas, que queda a una hora de San Lorenzo, donde la gente está al borde de la quiebra, aseguraban, porque los turistas ya no van, este feriado muy poca gente”, indicó el comunicador.

Además, agregó que la procesión de todos los Viernes Santos que se realiza cada año en San Lorenzo no se realizó en esta Semana Santa y hubo poca asistencia ciudadana a las iglesias.

Rocío Cabezas, concejala del Municipio de San Lorenzo, afirmó también que el alto desempleo y consumo de drogas entre sectores jóvenes de la población es un gran problema social, por lo que llamó a la Fiscalía a realizar las respectivas investigaciones.

“Aquí el narcotráfico es tremendo, la drogadicción es tremenda, aquí en San Lorenzo se vende droga como pan, me duele decirlo (…) y a San Lorenzo aún no llega un departamento de antinarcóticos, no hay Dinapen (Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes), si tengo que morir por decir esas cosas por mi pueblo, no importa, muero contenta”, señaló Cabezas en declaraciones a la prensa desde San Lorenzo.

Por su parte, en entrevista con Andes, el vicerrector de investigación y experto en seguridad de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) de Quito, Fredy Rivera, señaló que esta situación ya “estaba avisada”, en el sentido del incremento de acciones violentas y penetración del crimen organizados en la frontera norte con Colombia, tras la firma de la paz entre las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos.

“Los grupos armados, que ya estaban en el crimen organizado protegidos por grupos guerrilleros y paramilitares del proceso de guerra interna colombiana (…) al no tener un mando o no tener un canal directamente de orden de sus respectivas guerrillas, obviamente la disputa por territorios, recursos, pasos clandestinos se hacen visibles en este momento” afirmó Rivera.

El catedrático ecuatoriano resaltó que esta situación incide en territorios de ambos países y que se sufre actualmente las consecuencias de la falta de control del Gobierno colombiano sobre su línea limítrofe. “Colombia y su Estado es directamente culpable de la permisibilidad de la acción de grupos armados en su Estado en crimen organizado e internacional”.

Rivera remarcó que el Gobierno ecuatoriano, por su parte, no ha tenido en términos adecuados las estrategias preventivas para los hechos ocurridos, que “ya viene sucediendo desde hace muchos años atrás”. Además, enfatizó que la situación ha “entrado e una espiral de violencia”, donde los cuerpos de inteligencia deberán reforzar el intercambio de cooperación con sus similares colombianos.

“Si para los objetivos políticos-militares contra las FARC utilizaban operaciones quirúrgicas de bombardeos selectivos a sus campamentos, que hagan exactamente lo mismo con los grupos organizados criminales, que los tienen perfectamente detectados”, concluyó el analista.