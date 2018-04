Aspirantes a fiscales provinciales rindieron prueba teórica de fase de oposición

Thania Moreno fue parte del proceso Este lunes 2 de abril, los participantes en el concurso de méritos para la designación de fiscales provinciales a nivel nacional rindieron la prueba teórica correspondiente a la fase de oposición. La evaluación, se realizó en el Centro de Formación y Capacitación de la Escuela de la Función Judicial (EFJ), en Quito. La Fiscal Thania Moreno, actualmente suspendida de sus funciones, fue parte de este proceso.

El examen fue calificado sobre 40 puntos, donde los postulantes respondieron, en 80 minutos y de forma individual, 80 preguntas seleccionadas aleatoriamente de un banco de 1436 que se encuentra cargado en la web del Consejo de la Judicatura.

Las preguntas fueron de opción múltiple y tenían que ver con la Constitución de la República, el Código Orgánico de la Función Judicial y el Código Orgánico Integral Penal. Luego de terminar la prueba, los postulantes recibieron su calificación y se les notificará formalmente los resultados a través de su correo electrónico.

Una de las postulantes que asistió a la prueba teórica es la fiscal Thania Moreno, quien actualmente se encuentra suspendida de sus funciones por disposición del Consejo de la Judicatura.

El Presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh, sostuvo que la suspensión es una medida cautelar que no impide la participación de la fiscal Moreno en el concurso. “La suspensión de funciones no es una sanción, es una medida cautelar, no es un anticipo de decisión tampoco. Ella sigue siendo fiscal, pero sin funciones. No tiene ningún impedimento para concursar”.

Carolina Villágomez, directora de Talento Humano del Consejo de la Judicatura, indicó que 56 postulantes estuvieron habilitados para dar esta evaluación, ya que cumplieron con todos los requisitos establecidos en la primera fase del concurso, el cual inició el pasado 2 de febrero y estuvo dirigido a todos los que se encuentran en la categoría 3 de la Carrera Fiscal.

Por su parte, Manuel Sánchez, fiscal de Bolívar, destacó la transparencia de los concursos impulsados por la entidad judicial. “Lo importante es que los procesos son públicos y eso le da la confianza a la ciudadanía”.

Luego de esta fase, los aspirantes deberán presentarse a la prueba práctica, la cual tiene un valor de 50 puntos y se llevará a cabo el próximo 3 y 4 de abril. Este examen consiste en la solución de dos casos ante un tribunal, el cual estará conformado por un director nacional o provincial del Consejo de la Judicatura, un delegado del fiscal general y un juez o conjuez de la Corte Nacional de Justicia.

Quienes obtengan una calificación igual o mayor a 70 puntos en la fase de méritos y oposición serán habilitados para conformar el banco de elegibles, en el que permanecerán por dos años. Finalmente, el próximo 18 de abril se presentarán los resultados finales del proceso.

(AEH)

Fuente: Consejo de la Judicatura