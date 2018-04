Militares fueron agredidos por waoranis que reclaman sus derechos

Habitantes denuncian exclusión laboral y carencia de servicios básicos Varios miembros de las Fuerzas Armadas del Ecuador fueron agredidos en su intento de resguardar la plataforma del bloque 55 por una manifestación del pueblo Huaorani en la que exigen a las empresas petroleras del sector que sus derechos sean tomados en cuenta y sus servicios sean empelados. El hecho ocurrió durante una manifestación en la parroquia Inés Arango de El Coca, en la provincia de Orellana.

Las movilizaciones se han realizado en el Campo Armadillo que se encuentra a 95 kilómetros del Coca, al momento el acceso al lugar se encuentra impedido por varios árboles y escombros en varios tramos de las vía que conducen hacia la plataforma del bloque 55, además se han impedido el acceso y salida de vehículos. Las autoridades han anunciado que al momento el sector cuenta con vigilancia aérea

Los manifestantes aseguran que cuentan con las capacidades para ser empleados, además con dos microempresas, pero sus servicios no son tomados en cuenta: “La compañía ECUASERVOIL no ha cumplido con lo que ha quedado con la comunidad, por eso lo que buscamos es que nos cumplan, ahora la empresa nos rechaza, no nos recibe y nos tratan como animales, por eso estamos haciendo paro”.

De la misma forma, denuncian que carecen de servicios básicos y que esto es inaudito, ya que son comunidades en las cuales ha existido explotación petrolera, por eso se encuentran desde el jueves 29 de marzo en paro, y a la espera del pronunciamiento de alguna autoridad oficial que tome en cuenta sus derechos de inclusión laboral.

(PF)

Fuente: Teleamazonas