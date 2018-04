Trabajadora sexual denuncia agresiones de futbolistas de Emelec

Jugadores no habrían querido pagarle por sus servicios La madrugada de hoy, 02 de abril, una mujer de 26 años, quien labora como trabajadora sexual, presentó en la Fiscalía una denuncia contra jugadores de Emelec, quienes, según relató en su escrito, la contrataron y le habrían pegado cuando ella se iba y cobraba por sus servicios.

La mujer fue a presentar la denuncia junto a su madre y padrastro y presentaba un golpe en su rostro, asegurando que tenía más moretones en el cuerpo.

En su denuncia explicó que a las 23:00 del domingo 01 de abril, la recogió “un jugador alias Gacela” en la calle Elías Muñoz Vicuña (Atarazana), quien la contrató por horas. “Primero me llevó a la urbanización La Joya, recogimos a seis jugadores de Emelec, de los que recuerdo y conozco son M. DJ. y C.M. (que ya no entrena con Emelec por inhabilitación de la FEF)”.

“luego fuimos a la 25 y la A a libar y ahí conocieron a otras chicas, luego de dos horas nos fuimos todos a la casa de C.M. por Sauces”, agrega.

Según la mujer denunciante, el recorrido terminó en un motel de la vía a Daule. “Allí tuve relaciones con M. DJ. y C.M. mientras otro tipo me grababa con un celular”.

“Una vez que todo terminó les pedí que me cancelaran y me dijeron que no podían porque se les había perdido el dinero, les indiqué que entonces llamemos a la Policía para que nos revisen y entonces se enfurecieron y empezaron a agredirme”, expresó.

(AEH)

Fuente: El Universo