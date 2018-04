"Nos encontramos en una indefensión total", asegura abogado de Jorge Glas (AUDIO)

Audio Abril 02 - Alejandro Vanegas



Jurista denuncia demora en instalación de tribunal penal para apelación de este caso Alejandro Vanegas, abogado de Jorge Glas, habló sobre la situación que atraviesa el ex vicepresidente al cumplirse 6 meses de su detención y arremetió contra las autoridades fiscales, ya que a pesar de que se otorgó el recurso de apelación aún no se ha integrado una sala para conocer este recurso. De la misma forma, denunció nuevamente que existen múltiples irregularidades en este caso y que esto ya lo conocen organismos internacionales de control.

Vanegas explicó que la situación de Jorge Glas es de absoluta indefensión, debido a que se encuentra injustamente procesado, por un delito que no está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP): “Nos encontramos en una indefensión total porque a pesar de haber sido otorgado el recurso de apelación aún no se ha integrado la sala que va a conocer de este recurso y finalmente resolver en esta segunda etapa la situación jurídica de Jorge Glas, mientras tanto él está pagando por una pena que no cometió”.

El abogado recalca que hasta el momento no existe una fecha para que el tribunal penal sea integrado, pero esto por lo general se da después de la primera instancia: “No existe un plazo determinado para la integración del tribunal penal, normalmente los tribunales se integran cuando los juicios ocurren en una primera instancia y cuando se sube de instancia ya están integrados”.

De la misma forma, se refirió a la visita del Diputado chileno Hugo Gutiérrez que pudo constatar la difícil situación por la que atraviesa el ex vicepresidente: “Esta es una visita que se realizó en función a una invitación a organismos internacionales para que puedan realizar una observación al proceso de Jorge Glas, ellos ya expusieron sus conclusiones siendo organismos completamente independientes y constataron la serie de irregularidades y anomalías en el proceso”.

Entre las conclusiones de estos organismos, coinciden con lo planteado anteriormente por la defensa de Glas, en la cual sostienen que esta situación jurídica no tiene explicación para una persona imparcial o un organismo imparcial: “Él no tenía por qué tener una orden de prisión preventiva, esta orden lo único que tenía de objetivo era separarlo de su cargo como Vicepresidente”.

Además, Vanegas confirmó que esta delegación se quedó asombrada por la situación de indefensión a un político tan importante que ganó las elecciones de forma democrática: “Se le dio un golpe de Estado y se le despojó de su calidad como Vicepresidente, hay que recordar que él ganó una votación el mismo día y en la misma papeleta que Lenín Moreno”.

Por otra parte, sobre el presunto pacto con la constructora brasileña ODEBRECHT que fue denunciado por José Serrano, el jurista señala que a pesar de que el informe penal norteamericano y panameño excluye de toda actividad ilícita de Jorge Glas se lo ha procesado y se dejó libre a los verdaderos implicados: “Es obvio que ocurrió un acuerdo entre ODERECHT y la Fiscalía, en qué consiste ese acuerdo no lo sabemos, pero lo cierto es que José Conceição Santos no fue imputado ni sancionado en Ecuador, tampoco ODEBRECHT•.

Para concluir su intervención, el abogado Vanegas, denunció un silencio de parte de los medios de comunicación ante este caso, además explicó que en este tipo de situación y con tantas irregularidades es difícil saber cuánto tiempo más tomará este proceso: “Creemos que Ecuador tiene un rehén y preso político, pero es muy difícil saber cuánto tiempo va a tomar esta situación, más aún cuando los medios de comunicación han aplicado una postura de silencio frente a esto”.

(PF)

Fuente: Ecuadorinmediato/Radio – El Poder de la Palabra