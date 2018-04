Prefecto Jimmy Jairala: "No podemos seguir manejando una economía hipócrita"

Autoridad cree que medidas económicas anunciadas hoy por presidente Moreno deben ser apoyadas por todos los sectores en beneficio del país El prefecto del Guayas, Jimmy Jairala, hizo un llamado para respaldar al presidente Lenín Moreno en torno al plan económico, cuyo anuncio está previsto para hoy. Jairala recordó la difícil situación económica que atraviesa el país, al compararlo con un enfermo de cáncer que no puede ser curado con aspirinas. Por ello, fue enfático en señalar que se deben hacer algunos ajustes, pero que no se puede seguir manejando una economía "hipócrita".

“El presidente de la República tiene la oportunidad brillante de poder tomar este tipo de medidas. Pero para eso lo tienen que apoyar los partidos que lo están apoyando en la Asamblea y hasta los que no lo apoyan; porque la economía del Ecuador amerita una causa común”, comentó.

A criterio del Prefecto guayasense, el plan económico debería contemplar aspectos como incentivos para quienes creen plazas de trabajo en el sector privado, avances en la renegociación de la deuda externa, la no reducción del gasto público porque se genera desempleo, y un ajuste paulatino y moderado en los subsidios.

“Debería iniciarse de manera paulatina, moderada y selectiva, un ajuste en los subsidios, porque si seguimos con la política de engañar a la gente y seguir subsidiando todo, de esta crisis no vamos a salir nunca”, dijo Jairala durante la entrevista en radio Huancavilca.

También precisó que no está hablando de medidas de shock, pero sí de un sinceramiento de la economía del Ecuador. “Al pobre no hay que golpearlo más de lo que ya está, pero sí hay ciertos estamentos sociales donde se puede hacer un ajuste. No podemos seguir manejando una economía hipócrita”. (JPM)

Fuente: Prefectura del Guayas