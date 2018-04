EL TELÉGRAFO (Guayaquil) La aprobación del referéndum impide reelección de 14 prefectos

Marzo del 2019 serán las próximas elecciones Son 9 líderes provinciales en el país los que pueden presentar su candidatura en las elecciones seccionales de 2019. El mandato popular abolió la posibilidad de postularse indefinidamente.

Con la aprobación del 64,20% en la pregunta 2 del referéndum del pasado 4 de febrero se eliminó la posibilidad de que una persona se postule indefinidamente a un mismo cargo de elección. La interrogante planteó en su anexo 2 que “las autoridades de reelección popular podrán reelegirse por una sola vez, consecutiva o no, para el mismo cargo. Las autoridades de elección popular que se postulen para un cargo diferente deberán renunciar al que desempeñan”.

En el país se elige a 23 prefectos, uno por cada provincia, excepto Galápagos, ya que con la nueva Constitución de 2008 se estableció en el artículo 258 que la región Insular estará conformada por un Consejo de Gobierno Especial.

De acuerdo al calendario aprobadopor el Consejo Nacional Electoral (CNE) las elecciones seccionales se efectuarán el domingo 24 de marzo de 2019. La inscripción de candidaturas iniciará del 22 de noviembre y durará hasta el 21 de diciembre.

En estos comicios se elegirán prefectos, alcaldes, concejales, integrantes de las juntas parroquiales y miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). En el caso de las 23 autoridades de los gobiernos provinciales, 14 no podrán candidatizarse. Pero sí lo pueden hacer para otra dignidad.

Uno de los impedidos es el prefecto del Guayas, Jimmy Jairala, quien señala que eso no es impedimento para seguir con el servicio a la comunidad. Señala que si bien en un inicio su movimiento, Centro Demócrático, propuso su nombre como candidato a la alcaldía de Guayaquil, aún no es algo concreto. “Hay una marcada simpatía de los ciudadanos, estas son cosas que me mueven a mirar la alcaldía como opción, pero también tengo la obligación de mantener vigente mi movimiento”. El prefecto de Santa Elena, Patricio Cisneros, señala que aún no ha tomado una decisión sobre una posible candidatura y analiza variables. “La alternativa política es una viceprefectura, porque fui el más votado del país con el 85%, otra posibilidad es la alcaldía de La Libertad”, considera el funcionario.

El movimiento Libertad Peninsular Creyendo en Nuestra Gente, al que pertenece, tiene su principal bastión en ese cantón. Cisneros espera que las autoridades competentes pongan en marcha el mecanismo para la vigencia de la pregunta 2 del referéndum. Ambas autoridades, reconocen que si desean participar en las seccionales de marzo próximo, deben tomar dentro de un corto plazo la decisión y presentar sus respectivas candidaturas.

Existen también autoridades que piensan todo lo contrario; incluso hay a quienes no les llama la atención volverse a candidatizar. Uno de ellos es el prefecto de Tungurahua, Fernando Naranjo Lalama, quien acumula cuatro periodos en el cargo. Él expresó que al terminar su trabajo se dedicará a su familia. En el caso de Santiago Correa Padrón, titular de Cañar, señala que es muy pronto para tomar una decisión. Expone además que por el momento está “enfocado al 100% en terminar proyectos importantes en su gestión y en nada más”.

De acuerdo con el Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador (Congope) en las viceprefecturas existen tres autoridades que no pueden ser candidatos para una reelección en las próximas elecciones. Se trata de Marlene Chimbo, Marcela Costales y Elvira Canales representantes de Napo, Santa Elena y Pichincha, respectivamente. De acuerdo con el Consejo Nacional Electoral, en los comicios de 2014 se presentaron 116 postulantes a prefectos y viceprefectos. Esas autoridades fueron posesionadas el 14 de mayo del mismo año. En ese proceso, se elegirá a 5.663 dignidades y se mantendrá la alternabilidad de género.