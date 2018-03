Viceministro Rolando Suárez: Ecuador mantiene un amplio diálogo político, económico y comercial con Estados Unidos (AUDIO)

Audio Marzo 29 - Rolando Suárez



Relaciones con países regionales y extra regionales son muy buenas, aseveró Sobre la aprobación del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), la relación de Ecuador con otros países y la situación en frontera, habló el embajador Rolando Suárez, viceministro de Relaciones Exteriores. En este marco, el funcionario saludó la renovación del SGP y confirmó que las relaciones con Estados Unidos se enmarcan en dos temas: el primero, un amplio diálogo político y el análisis económico y comercial. Además, ratificó que se mantienen excelentes nexos con los países vecinos y extra regionales.

En cuanto al SGP

Recordó que las exportaciones no petroleras del Ecuador, cubiertas por el SGP representan, hoy por hoy, US$390 millones de dólares por año, el cual se convierte en un beneficio para el país con la aprobación del SGP. Mientras que, el ahorro en cuanto al pago de aranceles suma entre US$20 a US$30 millones de dólares anuales. Es decir, se tiene un beneficio neto de US$420 millones de dólares entre los dos rubros.

Asimismo, precisó que son 122 los países beneficiarios del SGP, siendo Ecuador uno de ellos, sin embargo, precisó que hay naciones que tienen una relación diferenciada con Estados Unidos. El país es uno de los que más ha aprovechado el SGP, comentó. “Hay estudios internacionales que demuestran, comparativamente frente a otros, que es uno de los países que más se ha beneficiado”.

“Por ejemplo, en el 2010, el SGP representaba, más o menos, un 4% de las exportaciones no petroleras. Hoy, a partir del 2016, representa un 14%. Entonces, sí hay un crecimiento y un aprovechamiento mayor por parte del Ecuador respecto de otros países de la región también”, detalló el Viceministro durante una entrevista para el programa “El Poder de la Palabra”, de Ecuadorinmediato.com/Radio.

Suárez negó que el Ecuador haya recibido presiones para que el SGP sea renovado. Pero explicó que lo que ha habido es una revisión del cumplimiento de ciertos elementos de calificación. “No ha habido presiones de ninguna naturaleza, sino más bien el hecho de que el país cumpla con ciertos requisitos de elegibilidad, entre ellos, de carácter comercial-económico”.

Según dijo, aparte de elementos comerciales, otros que han sido bien vistos por Estados Unidos han sido, por ejemplo, el combate al tráfico de sustancias estupefacientes. “Ese tipo de acciones, por iniciativa propia del Gobierno ecuatoriano y que se han sostenido en el tiempo han sido bien vistas y apreciadas”.

“A parte de eso, se ha tomado en cuenta la seguridad jurídica que ha brindado el país en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de arbitrajes, el hecho de que es una nación que respeta las reglas del sistema internacional de comercio en materia de acceso a mercados, de propiedad intelectual; son elementos que han sido determinantes a la hora de resolver este tema”, mencionó.

Sobre la relación con EE.UU. y la situación en frontera norte

Por prohibición de la Constitución, no se pueden colocar bases militares extranjeras en el país. Sin embargo, ¿una cooperación militar en ese tipo de temas, está contemplada con el país norteamericano? El Viceministro precisó que es necesario enmarcar las relaciones con EE.UU. en dos tipos de mecanismos e instrumentos que en años anteriores no se tenían en cuenta: El primero: un diálogo amplio político, y el segundo: el comercio.

“En el amplio diálogo político se procesan todos estos aspectos de una manera integral. Hoy, a partir del mes de enero, tenemos un diálogo institucionalizado amplio para evitar que haya tratamientos atomizados de distintos temas no favorece a un país pequeño como el Ecuador”, sostuvo.

El otro marco es el de la canalización de temas de carácter económico y comercial. “Es el Comité de Comercio e Inversiones”, indicó. Por lo que manifestó que, dependiendo de la especialidad, se tratan unos y otros puntos. En cuanto a los temas políticos, dijo, todo lo que tenga que ver con cuestiones de seguridad, de droga, de informes de agencias de seguridad de ese país, son de competencia directa de los Ministerios de Defensa y del Interior.

Acerca de la relación con Colombia a propósito de la situación de frontera

Rolando Suárez ratificó que el Ecuador tiene buenas relaciones con todos los países del mundo y es lo que el presidente Lenín Moreno está impulsando a fortalecer, por lo que la que se tiene con Colombia se inscribe dentro de esa política de profundizarlas calificándolas de excelentes. “En la actualidad hay un diálogo, un contacto a nivel de Jefes de Estado, de cancilleres, muy bueno y fluido y eso se lo ha visto en todos los aspectos de la relación”.

En la actualidad, consideró el Viceministro, son situaciones diferentes las que se enfrentan y el contexto del conflicto interno colombiano es distinto, sin embargo, cuenta también la personalidad de los dirigentes. “Hoy hay un trato respetuoso, ponderado, dialógico de todos los temas con Colombia, tanto los comerciales-económicos, como los de frontera en materia de seguridad, de droga, de poblaciones. Son temas en los que hemos podido apreciar que lo que estamos haciendo”.

Sostuvo que los Gabinetes Binacionales ayudan mucho a los diálogos entre naciones y se toman en cuenta temas como el de seguridad con dos mecanismos importantes como es la COMBIFRON que opera en este punto con los mandos militares, y el de “tres por dos”, que son los Ministros del Interior, de Defensa y de Relaciones Exteriores ecuatorianos con la Cancillería y la cartera de Defensa colombianas.

“Sobre la base de esos dos mecanismos es que se ha tenido situaciones emergentes como las que hemos tenido en nuestro país en Esmeraldas. Lo que se ha hecho es establecer herramientas que permitan solucionar una situación de seguridad fronteriza. Pasa, no solo por el hecho del intercambio de información de inteligencia, sino de cooperación entre las fuerzas militares de ambos países, el establecimiento de puestos policiales en la frontera, etc. Hay una serie de compromisos que años atrás no teníamos”, lamentó.

En cuanto a la relación con Honduras tras el incidente diplomático por la candidatura de la canciller María Fernanda Espinosa a presidir la Asamblea de ONU

Indicó que desde el Ecuador se considera que la postulación de la ministra María Fernanda Espinosa marcha muy bien debido al respaldo y apoyo a más de la apreciación de los “quilates” de esa candidatura positiva, por parte de la comunidad internacional, tanto de países de la región como extra regionales.

“Se ha apreciado el currículum de nuestra Canciller, su experiencia, dos veces como Ministra de Relaciones Exteriores, ha estado frente a la cartera de Defensa, de Cultura y Patrimonio, el hecho de que fue la primera mujer ecuatoriana representante en las Naciones Unidas y de que participó en un proceso de revitalización de la Asamblea General de la ONU”, comentó.

Alegando que fueron países de la región y extra regionales los que se acercaron al Ecuador y propusieron que, a través de Espinosa, sea este país el que pudiese ser una alternativa a una candidatura que no despegó durante 8 meses en el Grupo de Países de América Latina y el Caribe (GRULAC), por diferencias que han sido conocidas.

“El Ecuador, durante esos 8 meses participó en procurar alcanzar un consenso para una candidatura que estaba presentada por parte de GRULAC en ese momento, pero una vez que hubo esta situación, se decidió lanzar la postulación de Ecuador. Con Honduras siempre hay un proceso de diálogo como países hermanos, como pueblos amigos y en estas circunstancias, se mantiene la altura, la ponderación y la cooperación necesarios”, manifestó.

El Viceministro reiteró que el Ecuador siempre ha cumplido con sus acuerdos internacionales y compromisos con otras naciones, por lo que consideró necesario aclarar que el país siempre concibió de “buena fe” que existió un apoyo unilateral por parte de Honduras a la candidatura ecuatoriana para un puesto como Juez en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para Patricio Pazmiño.

Explicó que lo que se había hecho como país es que, en el 2015, plantear un intercambio de votos con Honduras que “nunca se respondió por parte de ese país”. “Los documentos que nosotros tenemos en nuestro poder y algunos que se han filtrado, de ninguna manera son considerados como respuestas porque en el 2017, luego de 2 años, me visitó el Vicecanciller de Honduras”.

“Él tenía la pregunta y la duda de este tema. Él no sabía, en definitiva, sobre si había o no un acuerdo porque ellos nunca habían respondido el planteamiento, por escrito del Ecuador, en dos ocasiones. Yo le dije que para nosotros es un apoyo unilateral el cual reconocemos y agradecemos, pero vamos a averiguar la información”, relató.

Suárez expuso que, posteriormente, visitó el país el Presidente de Honduras y junto con el de Ecuador, se planteó que se introdujese un párrafo en la declaración conjunta, de apoyo del Ecuador a la candidatura hondureña a la Presidencia de la Asamblea General de la ONU. “Ese párrafo no se hizo constar porque, precisamente, nosotros no teníamos una decisión en ese sentido, de tal suerte que nunca hubo un apoyo de parte del Ecuador porque lo teníamos como respaldo unilateral de Honduras, nunca como un intercambio”.

“Consideramos que existen muy buenas perspectivas para que sea así (que Espinosa sea electa). Sin duda alguna, los procesos son de votación secreta de los Estados y nunca se sabe cómo concluirán. En todo caso, y objetivamente, sobre la base de los respaldos que han surgido, creemos que existen muy buenas perspectivas de que sea un apoyo positivo el que se le da a la Canciller”, añadió.

Sobre el Estado de las relaciones del Ecuador a nivel internacional con todo lo que está sucediendo

Rolando Suárez reiteró que consideran que se debe seguir haciendo un trabajo diplomático y político ponderado y dedicado para que se lleve a la práctica lo que el país impulsa en sus relaciones internacionales: La solución pacífica de las controversias, el acudir al derecho internacional a través de instancias establecidas y autorizadas por todas las naciones del mundo.

“En ese sentido, son necesarios los esfuerzos que se desplieguen por parte del Ecuador, pero también es necesaria la cooperación internacional, no solo de Estados amigos, sino de organismos. La Cancillería ha desplegado las labores necesarias y continúa haciéndolas para que podamos mantener la paz y la estabilidad necesarias con todos nuestros vecinos”, refirió. (JPM)